Bochum Total: Am Morgen nach Deutschlands EM-Aus kann es jeder sehen

Anfang Juli heißt es in Bochum traditionell: „Bochum Total“! Das beliebte Musikfestival in der Bochumer Innenstadt findet auch im Jahr 2024 statt – vom 4. bis zum 7. Juli. Das kollidiert diesmal aber natürlich auch mit der Heim-EM. Auch das Viertelfinale Deutschland – Spanien am Freitag (5. Juli) fiel in diesen Zeitraum.

Die Veranstalter von „Bochum Total“ machten früh deutlich, dass man das Spiel der DFB-Elf während des Festivals nicht auf Leinwänden oder Bildschirmen zeigen wolle. „Es gibt reichlich Kneipen im Gelände, die das tun und wir sind das Alternativ-Programm“, hieß es (>> hier mehr dazu).

Natürlich war das Interesse am Spiel Deutschland – Spanien dennoch gigantisch. Millionen Zuschauer verfolgten die dramatische 1:2-Niederlage der DFB-Elf, die in der 119. Minute das entscheidende Gegentor kassierte und sich damit aus dem Heim-Turnier verabschiedete. Hatte an diesem Abend also überhaupt jemand Zeit und Lust, bei „Bochum Total“ mitzufeiern?

Bochum Total trotzt dem EM-Hype

Die Antwort ist ein klares Ja! Am Morgen nach dem deutschen EM-Aus verkündeten es die Organisatoren selbst via Instagram: „Wahnsinn! Ihr habt der harten Konkurrenz getrotzt und unser Alternativprogramm zur EM – und das bei doch sehr bescheidenem Wetter anfangs – ordentlich mit uns zusammen gefeiert.“

Die Besucherzahlen können sich tatsächlich sehen lassen: „Zirka 80.000 Fans sind am zweiten Festivaltag in die Bochumer Innenstadt gekommen um ihre Lieblingsbands zu sehen“, heißt es in der Mitteilung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sie alle konnten auf den verschiedenen Bühnen die Bands „Rosmarin“ und „The Bottom Line“ bewundern – oder auch Riku Rajamaa, den Gitarristen von „Sunrise Avenue“. Besonderes Highlight war aber zweifellos der „Top Secret Act“, als die Essener Rapper „257ers“ am Abend noch einmal für mächtig Stimmung sorgten.

Mehr News:

„So lieben wir unser Bochum Total! Danke an alle, die heute dabei waren!“, bedankten sich die Veranstalter – die mit ihrem Line-Up tatsächlich dem EM-Hype trotzen konnten.