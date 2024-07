Bochum Total: Klare Ansage vor Deutschland-Spiel – Veranstalter macht es offiziell

Musik-Fans können es kaum mehr erwarten, bis Bochum Total endlich in die nächste Runde geht. Am Donnerstag (4. Juli) ist es endlich so weit – und der musikalische Veranstaltungskalender kann sich auch 2024 wieder sehen lassen.

An insgesamt vier Tagen gibt’s bis einschließlich Sonntag (7. Juli) wieder einiges auf die Ohren (hier mehr dazu). Doch Fußball-Fans dürfte dabei eines nicht entgangen sein: Auch für den Freitagabend (5. Juli) sind einige Konzerte zeitgleich zum EM-Spiel Deutschland – Spanien geplant. Ist daran noch zu rütteln? Oder werden gar besondere Vorkehrungen zum Public Viewing vor Ort getroffen? DER WESTEN hat beim Veranstalter nachgehakt – mit überraschendem Ergebnis.

Bochum Total: Klare Kante vor Deutschland-Spiel

Für 18 Uhr ist das Viertelfinal-Spiel Deutschland – Spanien am Freitag geplant. Und schaut man sich den Zeitplan von Bochum Total so an, kommen bei der Dichte an Künstlern (immerhin auf fünf Bühnen verteilt) Zweifel auf, ob auch Platz für die Übertragung des EM-Spiels bleibt.

DER WESTEN hat beim Veranstalter – der Bochum Total 2010 UG – nachgehakt. Und hier macht man eine klare Ansage. Demnach sei eine Unterbrechung der Musikdarbietungen nicht geplant. „Es gibt reichlich Kneipen im Gelände, die das tun und wir ’sind das Alternativ-Programm‘. Das Programm auf den Bühnen findet statt wie geplant.“

Fans müssen sich entscheiden

Bochum-Total-Besucher, deren Herz auch für Fußball schlägt, stehen demnach am Freitag vor der Qual der Wahl, ob sie etwa das Konzert von Rosmarin, The Bottom Line oder Girl Scout zum Anfeuern der deutschen Nationalelf verpassen wollen.

Doch eines ist gewiss: Sollte Deutschland zeitgleich zum Event gewinnen, dürfte in Bochum die Stimmung spätestens gegen Spielende überkochen. Dann hätten Besucher immerhin einen Grund mehr, bei Bochum Total ausgelassen zu feiern.