A42 in Duisburg: Auto in Flammen! ++ Vollsperrung

Heftiges Unglück auf der A42 in Duisburg! In Fahrtrichtung Kamp-Lintfort stand am Mittwochmittag (24. Juli) ein Auto in Flammen. Die Autobahn musste infolge voll gesperrt werden.

Zwischen den Ausfahrten Duisburg-Neumühl und Kreuz Duisburg-Nord geht derzeit auf der A42 nichts mehr. Derzeit sind Einsatzkräfte noch vor Ort, um den Pkw zu löschen und die Fahrbahn infolge zu reinigen. Autofahrer brauch auf der Autobahn derzeit starke Nerven und müssen erst mal einen Umweg in Kauf nehmen. Wie unsere Reporterin von DER WESTEN berichtete, staut es sich im betroffenen Bereich derzeit ordentlich. Der Verkehr muss laut „Verkehrsinformation.de“ abgeleitet werden.

A42 in Duisburg: Polizei nennt Ursache

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei gegenüber DER WESTEN angibt, geriet der Pkw gegen 12.29 Uhr in Vollbrand. Ein technischer Defekt soll dafür verantwortlich gewesen sein. Ob der Fahrer bei dem Unglück verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

+++ Lotto in Duisburg: Mega-Millionär meldet sich nach Gewinn zu Wort – das konnte niemand ahnen +++

Der Autofahrer konnte sich noch mit einem Fahrzeug auf den Standstreifen retten, wo es infolge lichterloh brannte. Mittlerweile konnte der Brand gelöscht werden. Die Aufräumarbeiten dauern allerdings an, denn auch Löschmittel seien auf der Richtungsfahrbahn ausgelaufen. Auch ein Abschlepper sei derzeit noch vor Ort, um das ausgebrannte Fahrzeug vom Seitenstreifen zu schaffen.

Dauer der Sperrung ungewiss

Noch sei laut Polizei-Sprecher unklar, wie lange die Vollsperrung andauern würde. Autofahrer sollten die A42 im Raum Duisburg-Neumühl und Kreuz Duisburg-Nord derzeit großräumig umfahren. Mit Stand von 14.20 Uhr staut es sich auf der Autobahn derzeit bereits auf zwei Kilometern.

Noch mehr News aus dem Ruhrgebiet, die dich interessieren könnten:

Erst am Montag (22. Juli) waren die Einsatzkräfte wegen eines Leichenfundes in Duisburg im Einsatz. Hier soll ein Mann monatelang mit seinem toten, 87-jährigen Vater zusammen gewohnt haben, bevor man die Leiche des Rentners fand. Die ganze Geschichte kannst du hier nachlesen >>>.