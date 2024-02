A40 bei Duisburg: Bombenfund sorgt für Autobahnsperrung ++ Mega-Verkehrschaos droht!

Hiobsbotschaft für Pendler! Auf der A40 bei Duisburg wurde am Montag (5. Februar) eine Bombe gefunden. Sie muss noch am gleichen Tag entschärft werden. Es droht ein Mega-Verkehrschaos.

An der A40 in Duisburg-Neuenkamp wurde eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden. Die Bombe muss noch am gleichen Tag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Es kommt zu massiven Einschränkungen für Autofahrer und im ÖPNV.

In unserem Blog halten wir dich auf den Laufenden.

>> Hier Blog aktualisieren <<

Montag, 5. Februar

16.25 Uhr: Der Autohof „Am Schlütershof“ ist ab sofort gesperrt. LKW-Fahrer werden gebeten diesen nicht mehr anzufahren.

15.20 Uhr: Die DVG stellt zur Evakuierung der Anwohner ab ca. 17.30 Uhr einen Gelenkbus an der Haltestelle „Rheindeich“ zur Verfügung. Der Bus fährt die Betroffenen zum Aufenthaltsraum in der Gesamtschule Duisburg-Mitte (Falkstraße 44).

15 Uhr: Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit alle erforderlichen Maßnahmen, wie die Stadt Duisburg in einer Pressemitteilung bekanntgab. Anwohner sollen vor Ort durch die Einsatzkräfte informiert werden. In der erweiterten Evakuierungszone (Umkreis von 600 Meter um den Fundort) sind 2.756 Personen betroffen. Eine Sicherheitszone wird nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht eingerichtet.

So sieht die Evakuierungszone aus. Foto: Stadt Duisburg

+++Duisburg: Taskforce räumt Wohnungen in Marxloh – es besteht Lebensgefahr für Anwohner!+++

Die Entschärfung ist für voraussichtlich 22 Uhr vorgesehen. Ein Aufenthalt in der Evakuierungszone ist ab 20.30 Uhr nicht mehr erlaubt. Alle Sperren rund um die Zone greifen ab 21 Uhr. Da die A40 zeitweise gesperrt werden muss, muss mit umfangreichen Beeinträchtigungen im Verkehr gerechnet werden. Ortskundige werden gebeten, den Bereich großzügig zu umfahren. Und auch im ÖPNV kommt es zu Beeinträchtigungen. Auf der Internet-Seite www.dvg-duisburg.de kannst du dich darüber informieren, welche Linien betroffen sind.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Ein Evakuierungsraum steht voraussichtlich ab 18 Uhr in der Gesamtschule Mitte auf der Falkstraße 44 in Duisburg zur Verfügung. Die städtische Sirene wird im Stadtteil zur Entwarnung zu hören sein.