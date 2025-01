Flughafen Düsseldorf blickt auf Sensations-Landung – historische Ausmaße

Walsichtung am Flughafen Düsseldorf! Und das im wahrsten Sinne des Wortes – zumindest wenn man der Optik Glauben schenkt. Denn der Airbus Beluga musste wegen schlechten Wetters in NRW zwischenlanden (>>> wir berichteten).

Doch nun meldet sich der Flughafen mit einer ungewöhnlichen Antwort zurück.

Flughafen Düsseldorf: Walsichtung in NRW

So musste ein Airbus Beluga XL am Freitag (3. Januar) am Flughafen Düsseldorf zwischenlanden. Eigentlich war dieser Zwischenstopp gar nicht geplant, denn das Riesenflugzeug war auf dem Weg von Toulouse nach Hamburg. Doch wegen schlechten Wetters musste der Wal der Lüfte in NRW zwischenlanden.

+++ Flughafen Düsseldorf: Reisende machen Luftsprünge! Beliebtes Ziel deutlich ausgebaut +++

Ein ungewöhnlicher Anblick also für die Mitarbeiter des Düsseldorfer Flughafens, als der Airbus außerplanmäßig umgeleitet wurde. Doch offenbar hat der Wal großen Eindruck hinterlassen, denn jetzt meldet sich das Personal mit einer neuen Botschaft zurück.

Doch es ist nicht passiert – ganz im Gegenteil, denn es gibt einen Grund zum Feiern. Immerhin hatte der Beluga Geburtstag, wie die Mitarbeiter auf dem offiziellen Facebook-Account des Flughafens in Düsseldorf schreiben. Weiter verraten sie: „Dieser Typ entstand als umfangreicher Umbau auf Basis des A300-600 und feierte kürzlich bereits seinen 30. Geburtstag.“

Flughafen Düsseldorf: Es wird Geburtstag gefeiert

Und: „Er steht mit den fünf gebauten Einheiten immer noch im Einsatz bei Airbus Transport International.“ Doch offenbar haben die Flug-Fans noch große Ziele, denn sie ziehen prompt einen Vergleich mit dem tierischen Namensvetter. So meinen sie: „Die echten Belugas können in freier Wildbahn nach Schätzungen 35-50 Jahre oder noch älter werden. Da müssen die Airbus Frachter aber noch ordentlich weiterfliegen um, mit ihren Namensvettern mitzuhalten!“

Hier kannst du dir den XXL-Flieger ansehen:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dir auch gefallen:

Es wird also noch einige Jahre dauern, bis der Riesenflieger seinen tierischen Geburtstag feiern kann. Und wer weiß, vielleicht macht der Flieger ja noch einmal Halt am Flughafen Düsseldorf.