Flughafen Düsseldorf: Mann will auf die Kanaren fliegen – dann greift die Polizei ein

Die Ferien in NRW sind vorbei, der Betrieb am Flughafen Düsseldorf läuft nach wie vor weiter. Am Montagvormittag (30. August) musste jedoch die Polizei zugreifen. Ein 38-jähriger Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Flughafen Düsseldorf: Mann will auf die Kanaren fliegen, Polizei stoppt ihn

Der Mann wurde im Rahmen einer „stichprobenartigen grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle“ eines Fluges nach Fuerteventura (Spanien) durch die Bundespolizei festgestellt. Dabei bemerkten die Beamten, dass der Deutsche von der Staatsanwaltschaft Kassel bereits seit März 2020 wegen Betruges gesucht wird.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Flughafen Düsseldorf: Das steckt hinter dem Zugriff

Auf die Strafantrittsladung reagierte er damals nicht. Daraufhin wurde der Mann zur Fahndung ausgeschrieben. Doch der Passagier konnte seine 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Er beglich die Geldstrafe von 2.400 Euro noch vor Ort bei der Bundespolizei.

Im Anschluss konnte der in Vellmar wohnhafte Mann sogar seinen Flug antreten – grade nochmal gut gegangen also!

