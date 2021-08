Flughafen Düsseldorf: Große Ehre für Airport! DIESE Auszeichnung ist ganz besonders

Düsseldorf. Über diese Auszeichnung freut sich der Flughafen Düsseldorf ganz besonders!

Bei den renommierten „Skytrax World Airport“ Awards schneidet der Flughafen Düsseldorf extrem stark ab. Doch ein ganz bestimmtes Detail bei der Preisvergabe macht den Airport besonders stolz.

Flughafen Düsseldorf schneidet im weltweiten Airport-Vergleich stark ab!

Der Düsseldorfer Flughafen hat es in diesem Jahr auf den fünften Platz der „besten Regionalflughäfen der Welt“ geschafft!

Die fünf besten Regionalflughäfen weltweit (Skytrax):

Platz 1: Centrair Nagoya (Japan)

Platz 2: Hamburg (Deutschland)

Platz 3: Fukuoka (Japan)

Platz 4: Haikou Meilan (China)

Platz 5: Düsseldorf (Deutschland)

Und auch im Europa-Ranking hat der Düsseldorfer Airport ein tolles Ergebnis erzielt. Die Top-3-Regionalflughäfen in Europa stehen allesamt in Deutschland – hinter Spitzenreiter Hamburg bringen Düsseldorf (Platz 2) und Köln/Bonn (Platz 3) gleich doppelt das Bundesland NRW in die Rangliste.

Der Flughafen Düsseldorf. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/David Young

Noch dazu: Im „allgemeinen“ weltweiten Ranking der 100 besten Flughäfen ist der Düsseldorfer Airport der einzige deutsche Flughafen, der seine Platzierung verbessern konnte – von Platz 33 kletterte man auf 30.

Dieses Detail macht den Flughafen Düsseldorf besonders stolz

„Das gute Abschneiden bei den diesjährigen Skytrax World Airport Awards ist eine Auszeichnung für unser gesamtes Flughafenteam“, freut sich Thomas Schnalke, Vorsitzender der Flughafengeschäftsführung. Die Platzierungen zeigen, dass man die Herausforderungen während der Corona-Pandemie gut gemeistert habe.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Doch vor allem ein Detail macht den Düsseldorfer Airport stolz: Die Abstimmungsergebnisse stammen aus einem unabhängigen Votum von Flugpassagieren – heißt: Es sind die Reisenden selbst, die den Flughafen so positiv bewertet haben. (at)