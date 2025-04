Zoo Dortmund: Besucher reiben sich die Augen! Mit IHR haben sie nicht gerechnet

Rund 1.500 Tiere können den Dortmunder Zoo derzeit ihr Zuhause nennen. Da ist natürlich klar, dass sich der Bestand immer wieder verändert und regelmäßig Tiere aus- oder auch einziehen. Erst vor kurzer Zeit musst der Tierpark sich von Besucherliebling Matze verabschieden (>>DER WESTEN berichtete).

Nun folgt die nächste Veränderung in einem der Gehege des Dortmunder Zoos. Dieses Mal geht es allerdings um einen Neuzugang!

Zoo Dortmund: Besucher reiben sich die Augen

Hammer-Nachrichten aus dem Dortmunder Zoo: Ein neuer Schützling ist eingetroffen! Besucher sind ganz aus dem Häuschen, als sie das erste Bild der neuen Bewohnerin sehen. Konkret handelt es sich dabei um Arabella, eine junge Trampeltier-Stute, die am 10. April in den Tierpark umziehen durfte. Auf dem Facebook-Foto ist Arabella mit der Tierpflegerin Natascha Kuhrt zu sehen, die der Stute beruhigend den Kopf streichelt.

Vor ihrem Umzug lebte Arabella im Rostocker Zoo, wo sie am 14. März des letzten Jahres geboren wurde. „Von ihrer Mutter war das junge Kamel natürlich bereits entwöhnt und mit etwas über einem Jahr nun bereit, in eine andere Herde umzuziehen“, erklärt das Social-Media-Team des Dortmunder Tierparks. Zunächst wurde die junge Stute im Stall untergebracht, „wo sie aber bereits ihre beiden zukünftigen Mitbewohnerinnen Dilara und Samira am Fenster kennenlernt“. So gibt es bald drei Trampeltiere in dem Gehege zu bestaunen!

Arabella soll sich im Stall eingewöhnen

Zu Anfang soll Arabella erst noch ein bisschen Zeit im Stall verbringen, „um sich in aller Ruhe mit den noch unbekannten Abläufen, den neuen Tierpflegern und künftigen Mitbewohnern vertraut zu machen“. Noch können Zoo-Besucher die Stute also nicht im Außengehege sehen.

Die Besucher des Dortmunder Zoos sind ganz aus dem Häuschen, als sie von Arabellas Ankunft erfahren. „Die kleine junge Dame sieht ja ganz entzückend und gechillt aus. Arabella wird sich bestimmt gut einleben und nun wartet eine spannende und abwechslungsreiche Zeit auf sie. Auch für die anderen beiden Trampeltierdamen wird es schön“, freut sich eine Tierfreundin. Viele weitere User heißen das Tier in den Kommentaren glücklich willkommen.