Zoo Dortmund muss sich von Besucherliebling verabschieden – dann passiert es

Der Zoo Dortmund muss den Besuchern eine traurige Nachricht mitteilen. Ein Tier musste den Tierpark nun verlassen. Es geht um den Hausesel Matze. Der Hengst kam am 19. Juni 2024 im Zoo Dortmund zur Welt.

„Für Matze ist die Zeit gekommen, auf eigenen Beinen zu stehen und natürlich werden wir den jungen Hengst mit seiner neugierigen und aufgeschlossenen Art vermissen“, bedauert der Zoo den Abschied. Doch sollte es für Matze noch zu einem unverhofften Wiedersehen kommen.

Zoo Dortmund verabschiedet Esel – dann kommt es zur Überraschung

Für Matze hieß es bereits vor einigen Tagen „Auf Wiedersehen!“. Der junge Hengst ist bereits in seinem neuen Zuhause angekommen. Er lebt nun auf dem Gut Böckelühr, einem Bauernhof in Schwerte. Dort findet er sich zwischen anderen Eseln und Ponys in bester Gesellschaft.

Auch wenn der Abschied schwerfällt, „wir freuen uns aber sehr, dass wir auch für ihn ein so schönes Zuhause finden konnten“, sieht der Zoo das Positive. Und auch Matze dürfte sich freuen. Denn auf dem Bauernhof trifft er erstmals auf seinen Bruder Maxi. Der ist bereits im vergangenen Jahr aufs Gut Böckelühr gezogen. Die beiden sahen sich nun zum ersten Mal.

Zoo Dortmund hat nur noch zwei Esel

In Schwerte wird Matze nun mit Bruder Maxi und vier weiteren Eseln sowie sechs Schafen zusammenleben. Gleich bei der ersten Begegnung lief alles glatt. Das erste Beschnuppern, ein herzlicher Empfang – da dürfen ein paar Beweisfotos natürlich nicht fehlen. Die liefert der Zoo auch gleich auf seiner Facebookseite.

Dazu gibt es auch noch ein paar Informationen zu Matze und den hinterbliebenen Eseln in Dortmund. Matze wird bald kastriert, damit er die Wallach-Herde in Schwerte nicht aufmischt. Übrigens: Ein kastrierter Esel wird auch Macker genannt. Und in Dortmund leben nach Matzes Weggang noch Esel Henkie, der zurzeit noch am Bauernhof untergebracht ist, sowie Eselin Ella. Beide werden aber schon zeitnah wieder vereint sein.