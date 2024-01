Zoo Dortmund verkündet nächsten exotischen Neuzugang – „Sieht verrückt aus“

Tierfreunde im Ruhrgebiet kommen aus dem Jubeln kaum mehr heraus. Erst kürzlich hat der Zoo Dortmund eine komplett neue Tierart begrüßt. Beim Anblick des Geschöpfes haute es viele Zoo-Fans aus den Socken (mehr dazu hier >>>).

Jetzt verkündet der Dortmunder Tierpark die nächste Neuigkeit. Und wieder machen die Tierfreunde große Augen.

Zoo Dortmund: Neue Tierart zieht ein

Ob Nashorn, Jaguar oder Leopard. Der Zoo Dortmund beheimatet zahlreiche Tierarten, die in der freien Wildbahn vom Aussterben bedroht sind. Noch schlimmer steht es um den Neuzugang, den Besucher bald im Tierpark der Ruhrgebietsstadt begrüßen können. Denn Experten gehen davon aus, dass der Vietnamfasan in der Natur bereits ausgestorben sein könnte.

Umso wichtiger ist die Arbeit des europäischen Zoo- und Aquarienverbands EAZA, der sich die Erhaltung der Tierart auf die Fahne geschrieben hat. Während der Hühnervogel mit der markanten roten Färbung am Kopf in der Wildnis seit mehr als 20 Jahren nicht mehr nachgewiesen konnte, hat der Vietnamfasan zum Glück in zoologischen Gärten überlebt. Jetzt will sich auch der Zoo Dortmund an der Arterhaltung beteiligen.

Zoo Dortmund: Fans sind begeistert

„Wir werden im Zoo Dortmund zeitnah ebenfalls in die Haltung von Vietnamfasanen einsteigen“, teilten die Verantwortlichen am Mittwoch (24. Januar) mit. Tierfreunde geraten beim Anblick der neuen Tierart ins Schwärmen: „Was für ein wunderschöner Vogel!“ Viele können gar nicht fassen, wie besonders der Vogel aussieht: „Der sieht verrückt aus: als ob er eine Maske an den Augen tragen würde.“

Ein anderer gibt zu: „Den kannte ich auch nicht, ein sehr schönes Tier“ und äußert einen Wunsch für die Zukunft: „Hoffentlich kann er vor dem Aussterben gerettet werden und erfolgreich ausgewildert werden.“ Bis es möglicherweise so kommt, können sich die Tierfreunde nun am Anblick des exotischen Tieres freuen.