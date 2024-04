Zoo Dortmund: Neuzugang im Mai? Jeder in der Stadt kennt ihn

Besucher des Zoo Dortmunds sind immer in heller Aufregung, wenn wieder neue Tiere in den Tierpark einziehen. Schon bald könnte es in der Nähe des Löwengeheges einen Neuzugang geben.

Das kündigte die Stadt Dortmund nun zumindest an. Und zwar könnte der Neuzugang bereits im Mai im Zoo Dortmund erwartet werden. Doch dieser ist etwas anders, als die Besucher es vielleicht vermuten könnten.

Zoo Dortmund bekommt bald Neuzugang?

„Dortmunds bekannteste Raubkatze wechselt das Revier“, so heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Dortmund am Donnerstag (18. April). Gemeint ist damit das Löwen-Denkmal im Westpark, das wohl ein jeder Dortmunder Anwohner kennt. Die Bronzeskulptur aus dem Jahr 1869 von Melchior Anton zur Strassen erinnert an zehn Dortmunder Bürger, die bei der Schlacht bei Königgrätz ums Leben kamen.

Dortmund: Löwen-Denkmal im Westpark Foto: Stadt Dortmund

Und zwar soll das älteste Denkmal der Stadt vom Westpark vor das Löwengehege im Dortmunder Zoo ziehen. Es wäre nicht der erste Umzug innerhalb der Stadt. Zunächst stand sie am Königswall, später am Westentor und seit 1952 im Westpark. Nun hat die Maßnahme jedoch einen ernsten Hintergrund.

DAMIT soll endgültig Schluss sein

Aufgrund seiner großen kunsthistorischen Bedeutung steht der liegende Löwe unter Denkmalschutz. Doch diese Tatsache wird nur allzu oft ignoriert. Immer wieder wurde die Statur aus politischen Gründen Opfer von Graffiti-Angriffen. Damit das nun ein für allemal ein Ende hat, soll das Löwen-Denkmal in den Zoo Dortmund umziehen.

Dabei wird dem Wunsch zahlreicher Anwohner nachgekommen. Die Stadt erhielt nach eigenen Angaben in den vergangen Jahren immer wieder Nachrichten, in denen um die Versetzung an einen geschützten Ort gebeten wurde.

Die Obere Denkmalbehörde hat den Umzug bereits genehmigt. Nun hat der Rat in einer Sitzung im Mai das letzte Wort.