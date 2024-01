Zoo Dortmund mit bewegender Nachricht – Besucher sind tief gerührt

Mehr als 1.500 Tiere und 200 verschiedene Arten: Der Zoo Dortmund lockt jedes Jahr unzählige Besucher an, die die Vielzahl der Tiere bestaunen und etwas über sie lernen können.

Wer regelmäßig den Dortmunder Zoo besucht, der kennt das eine oder andere Tier sogar auch schon mit Namen. Doch auch die Schützlinge werden älter und wie das Leben so ist, müssen sich Besucher von einigen Tieren von Zeit zu Zeit verabschieden. Gleichzeitig freuen sie sich aber auch mit den Tierpflegern gemeinsam, wenn ein Jungtier zur Welt kommt. Aktuell erwärmt eine besonders bewegende Geschichte die Herzen von Besuchern und Mitarbeitenden.

Zoo Dortmund: Ereignis rührt zu Tränen

Ob Wasserbewohner, Exoten oder die ganz Großen – im Zoo Dortmund ist für jeden etwas dabei. Wer in den vergangenen Tagen aufmerksam die Geschehnisse in den Gehegen verfolgt hat, der weiß – bei den Zebras ist etwas ganz Besonderes passiert.

Besucher und Tierpfleger sind tief gerührt und müssen auch die ein oder andere Träne verdrücken. Frigga, die Steppenzebra-Stute, brachte ihr Fohlen gesund zur Welt. Das kleine Zebra schaffte es, wenn auch noch etwas wackelig, gleich nach der Geburt aufzustehen und seine Mutter auf Schritt und Tritt zu verfolgen.

Für die Stute ist es der erste Nachwuchs und die Mitarbeitenden sind froh zu sehen, wie fürsorglich und aufmerksam sie sich um ihr Kleines kümmert. Das Jungtier kann künftig im Zoo Dortmund gemeinsam mit Bakari aufwachsen, ein weiteres Zebra-Fohlen, dass bereits im November das Licht der Welt erblickt hatte.

Die Geburts-Geschichte aus dem Zoo Dortmund berührt auch die Menschen in den sozialen Netzwerken. „Ein wunderschönes Fohlen. Ich wünsche euch viel Glück bei der Aufzucht“, schreibt ein User unter den Beitrag auf Facebook. „Herzlichen Glückwunsch an die stolze Mama und auch an die lieben Pfleger“, heißt es von einer anderen Seite. „Wir freuen uns darauf, euch im Zoo bestaunen zu dürfen“, freuen sich die Besucher.