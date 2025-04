Zoo Dortmund musste Abschied nehmen – ein Jahr später erhalten sie die Nachricht

Elefanten, Seehunde oder Ameisenbär – rund 1.500 Tiere können Fans im Zoo Dortmund auf dem rund 28 Hektar großen Gelände bestaunen. Doch schon vor einiger Zeit mussten sich die vielen Besucher und die Mitarbeiter des beliebten Ausflugsziels von einem kleinen Besucherliebling verabschieden.

Und nur ein Jahr später erhalten sie eine ganz besondere Nachricht – das hätte es in Dortmund nie gegeben.

Zoo Dortmund: Capybaras Bibi ist dreifache Mutter geworden

Wasserschweine, wie die kleinen Capybaras in Deutschland auch genannt werden, kommen ursprünglich aus dem warmen Südamerika und lieben es, im Wasser zu planschen. Mit ihren flauschigen Pfoten und den Schwimmhäuten zwischen den Zehen düsen sie durch das kühle Nass. Kein Wunder, dass sie auch im Zoo Dortmund die Herzen der Besucher im Sturm eroberten.

Auch Capybara Bibi, die am 1. März 2022 in der Ruhrgebietsstadt geboren wurde, begeisterte die Dortmunder. Doch seit April 2024 hat sie im Zoo Krefeld ein neues Zuhause gefunden – und ist dort nicht alleine! Bibi lebt jetzt an der Seite des siebenjährigen Capybara-Mannes Enzo.

Zoo-Fans freuen sich: „Herzlichen Glückwunsch“

Und das Beste daran? Die beiden sind am 1. April stolze Eltern von drei kleinen, süßen Capybaras geworden, die alle „wohlauf und munter sind“. Diese freudige Nachricht sorgt auch im Zoo Dortmund für große Freude, denn dort war es Bibi leider nicht vergönnt, eine eigene Familie zu gründen. „Denn Herr von Bödefeld, das männliche Capybara in unserem Zoo, ist Bibis Vater“, betonten die Tier-Pfleger aus Dortmund.

Das Geschlecht der Kleinen konnte übrigens „noch nicht bestimmt werden“, wie der Krefelder Zoo die Fans auf Instagram wissen ließ. Und auch einen Namen haben die drei noch nicht – dennoch ist die Freude in Dortmund über Bibis Nachwuchs riesengroß.

So schrieb eine Userin: „Wie niedlich. Da ist Bibi ja wirklich gut angekommen in der Heimat und fühlt sich sichtlich wohl.“ Auch ein anderer Nutzer textet: „Hach, wunderbar. Glückwunsch Bibi.“ Und auch ein dritter Tier-Fan freut sich und meint: „Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs.“