Zoo Dortmund lässt Tier ins Gehege – schon nach wenigen Minuten herrscht Gewissheit

Neuigkeiten aus dem Zoo Dortmund: Es ist ein neuer tierischer Bewohner eingezogen! Besucher sehen das neue Gesicht bereits ab sofort, wenn sie durch den Tierpark stromern und einen Blick ins Gehege werfen.

Vor kurzem hat der Zoo in Dortmund das Tier zum ersten Mal zu seinem Mitbewohner gelassen. Nur wenige Minuten später passierte es.

Zoo Dortmund: Neuzugang trifft auf Mitbewohner

Trommelwirbel… ein Luchs-Weibchen ist im Dortmunder Tierpark eingezogen! Noch hat es tatsächlich keinen Namen. Die Luchsdame kommt übrigens von der Stiftung Wildnispark Zürich in Langnau am Albis und wurde dort am 14. Mai vergangenen Jahres geboren. Der Umzug ins Ruhrgebiet verlief ohne Probleme, das Tier ist wohlauf.

Schon direkt nach der Ankunft im Zoo ließen die Pfleger das Weibchen bereits ins Vorgehege, dass sie neugierig erkundete. Am Zaun wartete gleich ihr Mitbewohner „Vlad“ auf sie und beobachtete den Neuankömmling mit sichtbarer Neugierde. „Die erste Begegnung am Zaun verlief so gut, dass das Luchs-Weibchen schon kurze Zeit später zu Luchs-Kater Vlad auf die große Anlage gelassen wurde.“ Bilder und Videos von der Begegnung teilte der Zoo gleich in seiner Story und auf Facebook.

Zoo Dortmund gibt Tipps für Besucher

Lange war die Luch-Anlage leer. Erst im Januar ist Vlad eingezogen und nun folgte das Weibchen. Vlad kam im Übrigen auch aus dem Ausland, aus dem Zoo Bio-Topia Dunkerque in Frankreich, um genau zu sein. „Der Kater hat sich inzwischen sehr gut bei uns eingelebt und hat nun Gesellschaft vom Weibchen“, freuen sich die Pfleger.

Wer die beiden nun zusammen im Gehege sehen will, sollte wissen, dass das Gehege tatsächlich von zwei Seiten einsehbar ist. Wer auf der einen Seite nichts sieht, hat vielleicht auf der anderen Glück. „Auch wenn der Luchs viele Rückzugsmöglichkeiten hat und die Anlage inzwischen sehr grün und zugewachsen ist, gibt es sicherlich immer wieder Gelegenheiten, das Luchs-Weibchen und Vlad zu entdecken“, gibt der Zoo einen Tipp an die Besucher weiter.