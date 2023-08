Zoo Dortmund hat wichtigen Appell – Besucher müssen sich entscheiden

Besucher des Zoo Dortmund jauchzen regelmäßig vor Freude, wenn es Nachwuchs gibt. Ganz egal welche Tierart, die kleinen Babys sind einfach zu süß. Wie die Jungtiere langsam heranwachsen und ihre ersten Schritte im Zoo Dortmund wagen, ist für viele ein absolutes Highlight.

Doch das ist noch nicht alles. Denn manchmal bekommen Besucher die Gelegenheit, auch aktiv Entscheidungen zu treffen. So auch aktuell, denn der Zoo Dortmund hat einen großen Appell.

Zoo Dortmund: Seelöwen-Baby wird immer zutraulicher

Am 26. Juni 2023 hat ein neues Tier im Zoo Dortmund das Licht der Welt erblickt. Die Kalifornische Seelöwin Emma hat ihr erstes Baby geboren – und es ist ein Junge. Seitdem verbringt das Mutter-Sohn-Duo hinter den Kulissen viel Zeit zusammen und der kleine Seelöwen-Bulle entwickelt sich prima.

„Der Kleine macht sich immer besser. Er ist echt fit und unerschrocken. Am Anfang war er noch etwas zurückhaltender, doch mittlerweile ist es vollkommen egal, ob neue Leute dabei sind. Die Rampe hochklettern oder schwimmen ist alles kein Problem“, berichtet ein Tierpfleger auf der Facebook-Seite des Dortmunder Zoos.

Zoo Dortmund sucht Namen für Seelöwen-Baby

Langsam, aber sicher kann das Jungtier auch auf die Besucher im Zoo losgelassen werden. Doch bevor das so weit ist, muss noch eine andere wichtige Entscheidung getroffen werden. „Der männliche Kalifornische Seelöwe, der am 26. Juni in unserem Zoo zur Welt kam, hat noch keinen Namen, was wir nun ändern möchten“, schreibt der Tierpark auf Facebook. Und die Entscheidungsmacht liegt bei den Besuchern.

Die Tierpfleger haben vorab eine Auswahl an männlichen Namen getroffen. Zur Abstimmung stehen folgende Namen zur Wahl: Fritz, Enzo, Emil oder Robert. Die Abstimmung läuft noch bis Montag (21. August, 23.59 Uhr). Zoo-Fans haben die Chance entweder über die Kommentarspalte unter dem Facebook-Beitrag ihren Favoriten via Reaktion mitzuteilen oder aber über die Instagram-Story teilzunehmen.