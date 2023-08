Dortmund: Pärchen betritt Hotelzimmer – und bekommt gewaltigen Schock

In Dortmund ist einem jungen Paar unglaubliches in einem Hotel passiert. Wenn man sich eine Hotelunterkunft bucht und dafür bezahlt, dann erwarten die meisten Hotelgäste sicher das ein oder andere. Da könnte man beispielsweise damit anfangen, dass man vom Hotel gastfreundlich empfangen wird, denn dafür zahlt man ja schließlich Geld.

Noch wichtiger als die Gastfreundlichkeit ist den meisten wahrscheinlich die Sauberkeit eines Hotels. Und am aller wichtigsten, wenn auch eigentlich gar nicht erwähnenswert, da es selbstverständlich sein sollte, ist, dass man in sein bezahltes Zimmer einziehen darf. Wenn aber gar nichts davon eintrifft, dann hat man ein gewaltiges Problem. Und das hatte eine junges Pärchen in Dortmund.

Dortmund: Pärchen erlebt Unglaubliches

Ein Mann teilte jetzt auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ seine unschöne Erfahrung von einem Aufenthalt in einem Hotel der Kette „Ibis Budget“ in Dortmund. Was der Mann gemeinsam mit seiner Partnerin in dem Hotel erleben musste, ist wirklich nur zum Kopfschütteln. Der Reddit-User startete seinen Eintrag mit den Worten „Ibis Budget: Wer wagt, verliert.“ Laut dem Mann handelt es sich bei dem Hotel um das Ibis Budget Hotel Dortmund Flughafen. Aber was genau war vorgefallen?

Die Probleme fingen bereits beim Check-in an. Das Paar bekam zwar ein Zimmer zugewiesen, aber als die beiden die Zimmertür öffneten, bemerkten sie, dass in dem Zimmer bereits ein Gast schlief. Nach dem unschönen Vorfall wurde dem Pärchen an der Rezeption ein neues Zimmer zugewiesen. Doch zum neuen Zimmer schrieb der Reddit-User nur: „Wir klopfen an, mehrmals, und auch hier haben wir das Glück, dass jemand das Zimmer schon bewohnt.“

Dortmund: Hotelführung schreitet ein

Da das Paar das Hotelzimmer bereits im Voraus bezahlt hatte, wurden die beiden langsam richtig sauer. Als sie sich an der Rezeption beschweren wollten, war die Empfangsdame laut dem Reddit-User sichtlich überfordert und überreichte ihnen das Telefon, damit sie mit dem Hotelmanager reden konnten. Dieser erklärte dem Paar, „dass man kein Zimmer sicher bekommt, wenn man nicht bis 18 Uhr eingecheckt hat“.

Das Pärchen habe zwar vor 22 Uhr eingecheckt, aber laut dem Reddit-User, der sich auf der Ibis-Homepage informiert hat, haben Hotelgäste die Möglichkeit anzureisen, „wann immer Sie möchten“. Weiter heißt es: die „Türen sind rund um die Uhr geöffnet“ und es gelte „Check-in ab 15.00 Uhr und Check-out bis 12.00 Uhr“. Warum war es also für das Paar nicht möglich, ein Zimmer zu beziehen?

Dortmund: Hotelmanager ruft seine Mutter

Dem Mann und seiner Freundin wurde es langsam zu bunt und deshalb drohten sie damit, die Polizei zu rufen. Dann tauchte plötzlich der Hotelmanager persönlich auf und zwar mitsamt seiner Mutter, der Inhaberin des Hotels. Und dann ging es los mit Ausreden der Inhaberin und Schuldzuweisung in Richtung der „inkompetenten“ Mitarbeiterin an der Hotelrezeption. Und überhaupt bekommt das Mutterunternehmen Accor Schuld an den katastrophalen Bedingungen im Ibis-Budget-Hotel.

Dann wurden sich die Hotelgäste vorgeknöpft: „Reden Sie normal mit mir, ansonsten storniere ich und Sie kriegen Hausverbot.“ Danach fielen noch andere Worte „in einem Ton Marke rotzfrech“.

Alles in allem ein sehr ärgerlicher „Hotelbesuch“ für den Reddit-User und seine Freundin, welchen er mit folgenden Worten noch mal zusammenfasste: „Hotel gebucht und bezahlt. Kein Zimmer bei der Ankunft bekommen. Inhaber sind scheiße und weigern sich Einsicht zu zeigen […] und werden kackfrech. Ibis Budget Hotel ist Budget hoch zehn und kriegt es nicht auf die Kette zu organisieren, alle Beschwerden werden abgeschmettert mit ‚F*** dich, du wirst gleich storniert und bekommst Hausverbot‘.“

Weitere Kundenbewertungen bestätigen ähnliche Vorfälle

Mit diesen Erfahrungen steht das Paar längst nicht alleine da. Ein ehemaliger Gast schreibt bei Holidycheck.de: „[…] Zimmercodes die doppelt vergeben werden, jedenfalls waren mitten in der Nacht Franzosen im Zimmer die ihr Zimmer gesucht haben bzw. den gleichen Zugangscode hatten. Ein Hotel Angestellter der dann alles abstreitet und kein Gefühl für Service hat. Eine Hotelangestellte die sagt, dass dies schon mal vorkommen kann und häufiger passiert. Jedenfalls werde ich bei meinem nächsten Aufenthalt in Dortmund dieses Hotel meiden. Sauberkeit und Frühstück war gut…aber Sicherheit und Service fragwürdig.“

Ein weiter Gast schreibt bei der Gästebewertung vom Mutterkonzern All Arcor zu dem Hotel: „Wir wollten vom 05.08. auf den 06.08. in Dortmund übernachten und hatten telefonisch am selben Samstag gebucht. Dies war mir auch per Email bestätigt worden. Uns wurde versichert, dass ein Einchecken auch noch in der Nacht möglich ist. Vor Ort um ca. 1:30 stellte sich dann heraus, dass der Check-In Automat defekt war, bei der Notrufklingel gar nichts passierte und bei der dort angegebenen Notrufnummer niemand abnahm (wir haben sicher 20x probiert anzurufen).“

Das Hotel war wohl früher durchaus gut, aber offenbar hat es seit einem Pächterwechsel deutlich an Qualität eingebüßt. Die Redaktion von DER WESTEN hat das Hotel um Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten. Bisher hat das Management jedoch noch nicht auf unsere Anfrage reagiert.