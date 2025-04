Zoo Dortmund stellt neuen Rekord auf – wenig später stehen Besucher vor verschlossenen Türen

Hammer-Nachrichten aus dem Dortmunder Zoo: Ein neues Jungtier wurde geboren! Was das mit einem Weltrekord zu tun hat, erfährst du hier…

In einem Facebook-Beitrag verkündet der Dortmunder Zoo die glückliche Nachricht: „Letzte Woche Mittwoch, am 16. April, brachte die Große Ameisenbärin Bonita ein gesundes männliches Jungtier zur Welt“, heißt es dort. Es ist das erste Jungtier, das Mama Bonita, die im Mandai Wildlife Reserve in Singapur geboren wurde, aufzieht. Für Vater Antebus ist es schon das vierte Kind.

Zoo Dortmund stellt Rekord auf

Das Neugeborene hat sogar schon einen Namen: Noah heißt der Sprössling. Trotz ihrer Unerfahrenheit mache Bonita sich sehr gut in ihrer neuen Rolle als Mutter. Schon kurz vor der Geburt trennten die Tierpfleger sie von Vater Antebus. Das liegt daran, dass Antebus sich, „wie typisch für den einzelgängerisch lebenden Großen Ameisenbären, nicht um das Jungtier kümmern und vor allem von Bonita auch nicht in dessen Nähe geduldet würde“, erklärt der Zoo Dortmund.

Die Geburt von Noah ist außerdem nicht nur für Bonita ein Highlight. Denn er ist schon der 65. Große Ameisenbär, der in Wuppertal zur Welt gekommen ist! „In keinem anderen Zoo der Welt wurden mehr Ameisenbären geboren als bei uns“, verkündet der Tierpark stolz seinen Weltrekord.

Dortmund ist „Welthauptstadt der Ameisenbären“

Schon seit 1984 koordiniert der Dortmunder Zoo im Rahmen der europäischen Vereinigung von Zoos und Aquarien (EAZA) das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) bzw. EAZA Ex-situ Programme für Große Ameisenbären. „Für uns ist diese Tierart besonders relevant“, erklärt der Tierpark. Darüber hinaus führt er im Rahmen der Welt-Vereinigung von Zoos und Aquarien (WAZA) seit 1979 außerdem das Internationale Zuchtbuch (ISB) für Große Ameisenbären. „Daher gilt Dortmund in Fachkreisen auch als Welthauptstadt der Ameisenbären“.

Die Türen bleiben vorerst geschlossen

Bonita und Noah bekommen von alldem natürlich nichts mit. Die beiden gönnen sich erst einmal etwas Zeit für sich. Um ihnen „Ruhe zu verschaffen haben wir vorerst das Tamandua-Haus geschlossen, in dem die beiden leben“, erklärt der Zoo zum Bestürzen der Besucher.

Aber keine Sorge: Mit etwas Glück kannst du die beiden trotzdem beobachten. Bei schönem Wetter könnte Bonita kurzzeitig auf der Außenanlage vor dem Tamandua-Haus mit Noah auf ihrem Rücken unterwegs sein. „Habt aber bitte Verständnis dafür, dass Ihr bei eurem nächsten Zoobesuch den neugeborenen Großen Ameisenbären eventuell noch nicht sehen könnt“, bittet der Tierpark die Besucher.