Zoo Dortmund lässt Besucher-Liebling ziehen – Tierfreunde kämpfen mit den Tränen: „Warum?“

Bittere Pille für Fans des Dortmunder Zoos. Im Frühling ist bei den Zoos in NRW wieder mal tierisch viel los. Neben etlichen Zuchterfolgen melden aber die Tierparks auch immer wieder etwas traurige Nachrichten.

So nun auch der Zoo Dortmund. Denn ein Besucher-Magnet ist ab sofort nicht mehr in den Gehegen zu bestaunen. Es handelt sich dabei um das Capybara-Jungtier Juna. Für viele Zoo-Gänger ein kleiner Schock, den sie erst einmal verdauen müssen…

Zoo Dortmund nimmt Abschied

Auf Facebook verkündet der Zoo Dortmund offiziell den Abschied. „Capybara Juna, die am 7. Oktober des letzten Jahres in unserem Zoo zur Welt kam und nach dem Tod ihrer Mutter Judy von uns mit der Flasche zugefüttert wurde, hat in dieser Woche unseren Zoo verlassen“, heißt es in dem Beitrag.

+++Zoo Dortmund: Es passierte am Abend – Besucher brauchen jetzt Geduld+++

Sie sei nun im Jaderpark, einem Tier- und Freizeitpark in Jaderberg an der Nordsee untergebracht. „Warum ist sie umgezogen?“, fragt ein Besucher des Dortmunder Zoos mit Tränen in den Augen.

Darum muss Capybara-Weibchen gehen

Darauf gehen die Verantwortlichen auf die Nachfrage genauer ein. „Im Jaderpark trifft Juna auf Artgenossen und kann dort später in die eigene Familienplanung einsteigen, eine Option, die es für Juna in unserem Zoo nicht gab. Denn Herr von Bödefeld, das männliche Capybara in unserem Zoo, ist Junas Vater.“ Um Inzucht zu vermeiden, musste Juna an die Nordsee ziehen.

Mehr Themen:

Viele Zoo-Besucher freuen sich aber für Juna und ihr neues Abenteuer. „Alles Gute im neuen Zuhause, Juna. Im Norden ist es hoffentlich auch sehr schön für dich“ oder „Mach’s gut, süße Maus! Deine Geschichte war so rührend, aber hat auch so viel Hoffnung gegeben! Ich werde sie vermissen, aber sie wird es in ihrem neuen Zuhause guthaben“, kommentieren unter anderem zwei Tierfreunde im Netz.