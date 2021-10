Zoo Dortmund: Tierpark erlaubt Blick hinter die Kulissen – das bleibt Besuchern sonst verborgen

Der Zoo Dortmund hat mit seinen Fans einen spannenden Blick hinter die Kulissen in Form von Fotos geteilt. (Symbolbild)

Eigentlich ist der Zoo Dortmund mit diesen Fotos und seinem entzückenden Blick hinter die Kulissen ja einen Tag zu spät dran.

Denn in der Tat wollte der Zoo Dortmund bereits zum Internationalen Tag des Zootierpflegers seinen Followern in den sozialen Medien diesen speziellen Blick gewähren. Doch der war am Montag und die Probleme auf Instagram und Facebook (DER WESTEN berichtete) machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Zoo Dortmund bedankt sich bei seinen Tierpflegern

Dafür hat der Zoo Dortmund nun in einem süßen Beitrag auf Facebook die Ehrung seiner fast 70 Tierpfleger einen Tag später nachgereicht.

„Vielen lieben Dank an Euch alle! Ohne Euch würde der Zoo nicht laufen! Ihr gebt jeden Tag alles für die Zoobewohner und auch für unsere Besucher!“, bedankt sich der Zoo bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die er um keinen Preis missen will.

Zoo Dortmund gibt Blick hinter die Kulissen

Dazu gibt es für die Besucher Aufnahmen von der Arbeit der Zootierpfleger jenseits der Öffnungszeiten. So sieht man etwa die Giraffen mit „ihrem“ Tierpfleger bei der Fütterung auf Tuchfühlung gehen.

Auf einem anderen Bild sieht man eine Tierpflegerin mit Kollegen aus dem Tierpark Bochum dabei, wie sie einen Kaiman für den Transport nach Dortmund bereitmacht.

Zoo Dortmund: Fans sind aus dem Häuschen

Bei so vielen spannenden Fotos ist es kein Wunder, dass die Fans in den Kommentaren aus dem Häuschen sind. „Super Fotos...als wäre man mitten im Zoo“, meint eine Nutzerin.

„Tierpfleger sind, neben den Tieren, das Herzstück eines jeden Zoos“, meint eine andere. (kk)