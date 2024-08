Zoo Dortmund: Überraschung wartet im Gehege – Besucher machen große Augen

Der Zoo Dortmund hat so einige Tiere zu bieten, die tagtäglich von den Besuchern bestaunt werden können. Jetzt wartet eine echte Überraschung im Gehege!

Nachwuchs ist immer etwas ganz Besonderes – das gilt natürlich auch in der Tierwelt. Und so staunen Besucher derzeit nicht schlecht, wenn sie in das Kakadu-Gehege im Zoo Dortmund schauen. Dort sind zwei Küken geschlüpft. Das gab der Zoo auf Facebook ganz stolz bekannt.

+++Zoo Dortmund: Blick ins Gehege bringt alles ans Licht – Pfleger trauen ihren Augen kaum!+++

Zoo Dortmund: Kakadu-Pärchen hat sich erstmals vermehrt

„Das Rosakakadu-Pärchen Ingo und Lola hat erstmals Nachwuchs bekommen. Am 6. und 8. Juni schlüpften aus den drei gelegten Eiern zwei gesunde Küken. Der Kakadu-Nachwuchs entwickelt sich bisher prächtig und wird von beiden Elternteilen gut versorgt und bewacht. Noch haben die beiden Jungvögel ihr Nest nicht verlassen, aber ein erster Blick nach draußen wurde schon gewagt“, heißt es in dem Social-Media-Post.

+++Zoo Dortmund: Besucher verliert komplett die Fassung – „Für wie blöd hält man uns eigentlich?“+++

In der Regel legen Rosakakadus zwischen zwei und fünf Eier, die von beiden Eltern etwa 22 bis 24 Tage lang bebrütet werden, weiß der Zoo Dortmund. „Die frisch geschlüpften Nestlinge kommen blind und nackt zur Welt und benötigen intensive Pflege von ihren Eltern. Mit der Zeit entwickeln sie einen ersten rosa Flaum sowie graue Federn, während der auffällige rosa Federkamm auf dem Kopf immer ausgeprägter wird. Nach etwa 55 bis 60 Tagen werden die Küken dann flügge, bleiben aber noch einige Zeit bei den Eltern und werden weiterhin von ihnen versorgt.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Hier findest du die Jungtiere im Zoo Dortmund

Du findest die Rosakakadus in der für Besucher begehbaren Australien-Voliere, zusammen mit den Maskenkiebitzen und Wellensittichen. Aktuell sind die Küken noch hinter den Kulissen und für die Besucher nicht sichtbar. Das Geschlecht des Nachwuchses ist ebenfalls noch unbekannt.