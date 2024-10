Zoo Dortmund: Tierpfleger öffnen Kiste im Gehege – der Grund ist ernst

Wer verbringt nicht gerne einen Tag im Zoo? Auch der Zoo Dortmund ist immer einen Besuch wert. Obwohl der Tierpark im nächsten Jahr etwas teuer wird (hier mehr dazu), verspricht er trotzdem ein Erlebnis für Groß und Klein.

In einem der Gehege steht jedoch eine ungewöhnliche Kiste, in die Pfleger regelmäßig einen Blick werfen müssen. Der Grund dahinter ist alles andere als nichtig.

Zoo Dortmund: Pfleger öffnen Kiste in Gehege

Kennst du Wickelbären? Nein? Dann solltest du sie schnellstens kennenlernen! Denn die Kleinbären sind an Niedlichkeit kaum zu überbieten. Und im Zoo Dortmund lebt gleich eine ganze Wickelbär-Familie: Mama Riddle, Papa Tom und ihr Jungtier, das am 14. Juni zur Welt kam. Auf einem Foto auf der Facebookseite des Zoos, guckt der Kleine ganz neugierig in die Kamera. Bei diesem Blick schmelzen die Herzen der Tierfans nur so dahin.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch in dem dazugehörigen Post schildern die Mitarbeiter eine ungewöhnliche Geschichte, von der normale Zoo-Besucher wahrscheinlich bisher keine Ahnung hatten. Im Gehege der Wickelbär-Familie steht nämlich eine ungewöhnliche Kiste – eine Schlafkiste. Hierein kuscheln sich die drei gerne gemeinsam zum ausruhen und schlafen. Da die Tiere nachtaktiv sind, haben die Tierpfleger tagsüber so die Chance, in der Kiste nach dem rechten zu sehen. Was muss das für ein herzergreifender Anblick sein. Da kann man als Besucher ja fast neidisch werden.

Doch die Nestkontrollen sind wichtig. So können die Tierpfleger nicht nur schauen, ob alles in Ordnung ist, die mitgebrachten Leckereien wie Weintrauben und Mehlkäferlarven helfen auch beim Vertrauensaufbau zwischen Tier und Mensch. Und wenn es einmal nötig sein sollte, kann man so auch schnell mal wichtige Medikamente unters Futter schummeln oder die Tiere vorsichtig abtasten.

Tierfans sind begeistert

Auch die Fans des Zoo Dortmund sind begeistert von der kleinen Wickelbär-Familie. Die Likes und Herzen überschlagen sich zu dem Post.

Und die User sind sich in den Kommentaren einige. Hier heißt es unter anderem: „Tolles Foto“, „So süüüüß“ und „Sooo goldig“. Das sehen wir genauso!

Welches Tier den Zoo Dortmund vor Kurzem erst verlassen musste, liest du in diesem Artikel.