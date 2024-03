Zoo Dortmund: Jubelsturm bei Besuchern – jetzt kann es jeder erfahren

Besucher des Zoo Dortmund machen große Augen. Der Tierpark hat auf Facebook eine Ankündigung gemacht, die für ordentlich Jubelsturm bei Besuchern sorgt.

Im Zoo Dortmund gibt es endlich wieder die Faultiere zu sehen! Das verkündete der Zoo in einem Facebook-Beitrag am Donnerstag (21. März). „Heute sind die beiden Zweifinger-Faultiere Flori und Hexe von ihrem Winterquartier hinter den Kulissen zurück ins Tamandua-Haus gezogen. Dort haben die beiden Nebengelenktiere dann auch in den nächsten Tagen wieder die Möglichkeit, nach Belieben über Euren Köpfen hinweg umherzuklettern“, heißt es in dem Social-Media-Post.

+++Zoo Dortmund in großer Sorge – Tierart könnte „komplett ausgelöscht“ werden+++

Zoo Dortmund: Auch DAS findet wieder statt

„Sollte es Flori und Hexe aber mal etwas zu wuselig oder laut im Haus sein, können die beiden sich jederzeit in den durch eine Scheibe für Euch einsehbaren Innenbereich ihres Geheges zurückzuziehen“, schreibt der Zoo weiterhin. Nach der Ankunft im Tamandua-Haus seien Flori und Hexe zunächst sehr aktiv gewesen. Sie nahmen alles in ihrem neuen alten Zuhause genau unter die Lupe und waren zunächst eine gute Weile mit Erkunden zugange.

„Den Umzug von Flori und Hexe zurück ins Tamandua-Haus nahmen wir auch zum Anlass, Hexe und ihr Jungtier, welches am 8. Juni des letzten Jahres in unserem Zoo zur Welt kam, zu trennen, während ihr Sohn nun weiterhin ein Gehege hinter den Kulissen bewohnt. Denn mit knapp zehn Monaten war es für den Nachwuchs an der Zeit, auf eigenen Beinen zu stehen.“ Mit dem Einzug der Faultiere ins Tamandua-Haus findet ab sofort auch wieder das Gespräch mit den Faultier-Pflegern täglich um 12 Uhr statt.

Besucher sind ganz aus dem Häuschen

Und zahlreiche Besucher freuen sich über das Faultier-Comeback. „Toll ich bin wieder dabei“ und „So wunderschön ich bin ein großer Fan“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Na, wenn das keine Vorfreude ist!