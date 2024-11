Zoo Dortmund haut Tierfreunde um – DAS hat es noch nie gegeben

Das hat es im Zoo Dortmund bisher noch nicht gegeben. Der Tierpark hat eine Neuerung zu verkünden – alle Besucher lauschen gespannt. Worum kann es dabei nur gehen?

Tatsächlich hat der Zoo Dortmund ein paar Neuankömmlinge, die er gerne vorstellen möchte. Diese Tierart ist im Tierpark komplett neu, auch ihr Name dürften nur wenige Tierfreunde kennen.

Zoo Dortmund stellt neue Tierart vor

Was eine Agame ist, dürften viel Tierfreunde sicher wissen, doch was ist ein Hardun? Es ist die Bezeichnung für eine neue Tierart, die jetzt im Zoo in Dortmund eingezogen ist. Ihr wissenschaftlicher Name lautet Stellagama stellio beziehungsweise Laudakia vulgaris und es handelt sich bei ihr um eine Echse aus der Familie der Agamen. Ihr Name kommt aus dem Arabischen.

Sie ist unter anderem in Ägypten heimisch, kommt aber auch in Europa in Griechenland oder Zypern vor. Und drei solcher Ägyptischen Hardune sind jetzt auch in den Zoo gezogen und zwar ins Terrarium zu den ebenfalls Ägyptischen Landschildkröten. Besucher können die insgesamt drei Weibchen ab sofort im Nashornhaus besuchen.

Zoo Dortmund teilt Fakten über Tier

Das passt ja perfekt zusammen. Übrigens liebt der Hardun es in felsigen Regionen starker Sonnenstrahlung ausgesetzt zu sein, verkriecht sich aber auch ganz gerne mal in Steinmauern und Gebäuden. Am allerliebsten sitzt der Hardun oben auf, erhöht und der Sonne entgegenblickend. Von hier aus hat die Echsenart die beste Aussicht, um größere Insekten in der Nähe zu erspähen – seine Beute.

Die drei Hardune im Zoo Dortmund kommen im Übrigen aus dem Tiergarten Delitzsch in Sachsen. Dort sind sie vor gut drei Jahren geschlüpft. Dich interessieren noch mehr Fakten rund um den Hardun? Dann halte die Augen offen, denn der Zoo wird das Tier demnächst im Rahmen des „Tiers der Woche“ noch einmal ausführlicher vorstellen.