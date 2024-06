Zoo Dortmund: Herzschlag-Moment im Gehege – Besuchern stockt der Atem

Viele Kameras und Trubel rund um das Orang-Utan-Gehege haben am Donnerstag (13. Juni) nicht nur die Tiere, sondern auch die Besucher im Zoo Dortmund auf Trab gehalten. Was war hier los?

Im Außengehege der Sumatra-Orang-Utans spielten sich spannende Szenen ab. So hat der Zoo Dortmund nun mitgeteilt, was dahintersteckt. Es geht um das Oberhaupt der Primaten: den 35 Jahre alten Walter.

Zoo Dortmund präsentiert EM-Orakel

Sumatra-Orang-Utan Walter aus dem Zoo Dortmund ist jetzt offizielles Fußball-Orakel der EM 2024. Das 35-jährige Männchen ist bereits erfahren. So hat er schon bei einigen Länderspielen und auch bei BVB-Matches den Sieg oder die Niederlage vorausgesagt.

Für den Besucherliebling ist es ein „zusätzlicher Anreiz“, erklärt Artenschutzkoordinator Marcel Stawinoga, und Teil seiner Beschäftigung im Zoo. So bekommt er vor den Spielen Futter vorgesetzt und muss sich dann entscheiden. Zu welchem Trog läuft er zuerst hin? Das ist dann sein Tipp zum Ausgang des Spiels. Und dafür ist Walter mit seiner langjährigen Tipp-Erfahrung „genau der Richtige“.

Zoo Dortmund: Orakel tippt auf Deutschland

Alle Spiele, die im Dortmunder Stadion ausgetragen werden, aber auch für alle Spiele Deutschlands und natürlich auch für das Finale am 14. Juli wird Walter immer einen Tag vor den Matches seinen Tipp abgeben. So schreitet er auch gleich zur Tat und sagt den Ausgang des ersten Deutschland-Spiels gegen Schottland am Freitag (14. Juni) voraus.

Zwei Eimer stehen zur Auswahl. Der eine ist mit einem Schottland-Schal umwickelt, der andere mit einem Deutschland-Fanschal. Die Eimer sind gefüllt mit allerhand Leckereien. Kurz zögert Walter, doch dann greift er beherzt in den Deutschland-Eimer. Kurz darauf bedient er sich allerdings auch aus dem gegnerischen Trog.

Stawinoga wertet das als einen knappen Sieg gegen Schottland. Jetzt muss es nur noch so kommen. Nicht, dass Walter noch seine Glaubwürdigkeit einbüßt.