Baustellen-Chaos im Zoo Dortmund – doch jetzt müssen Besucher auch noch diese bittere Pille schlucken

1.500 Tiere und knapp 200 verschiedene Arten aus allen Teilen der Welt. Der Zoo Dortmund hat seinen Besuchern so einiges zu bieten -doch hat das auch seinen Preis. Baustellen so weit das Auge reicht machen die schöne Naturlandschaft ein wenig kaputt, und das ist längst nicht die größte Einbuße, die die Besucher in den kommenden Monaten zu erwarten haben.

Aktuell sorgt das „Zukunftskonzept Zoo 2023“ für ein Baustellen-Chaos zwischen den Tiergehegen. Wie der Projekt-Name schon verrät, hätte das Konzept bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt werden sollen, doch nun kommt alles anders als gedacht.

Zoo Dortmund überrascht mit Änderung zum Jahreswechsel

Die neue Robbenanlage ist momentan das Sorgenkind im Zoo Dortmund. Ein Planungsfehler sorgte zunächst dafür, dass die Eröffnung des neuen XXL-Geheges auf das Frühjahr 2024 verschoben wurde, doch mittlerweile können Tierpfleger und Besucher froh sein, wenn die Robbenanlage zumindest überhaupt noch in diesem Jahr fertiggestellt wird, wie „Ruhr24“ zuletzt berichtete. Aber das war längst nicht alles!

Auch das Schildkrötenhaus, die Ställe für die Capybaras und die Mähnenwölfe sowie der neue Tapir-Hof sorgen für eine noch anhaltende Baustellen-Landschaft.

Doch Besucher müssen eine weitere bittere Pille schlucken – jetzt geht’s ihnen ans Geld.

Steigende Eintrittspreise im Zoo Dortmund

Der Zoo Dortmund verkündet für das neue Jahr 2024 steigende Eintrittspreise. Wer Löwen, Affen, Schildkröten und Co. künftig bestaunen will, muss also etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Grund? Die Stadt hat im gesamten Freizeitbereich Preiserhöhungen beschlossen.

Erwachsene müssen für eine Tageskarte nun statt 8,50 Euro einen Euro mehr zahlen – 9,50 Euro! Die Tageskarte im Ermäßigungstarif kostet statt 5 Euro inzwischen 5,50 Euro. Wer eine Jahreskarte hat, muss im neuen Jahr sechs, beziehungsweise 3,50 Euro mehr zahlen.