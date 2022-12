Weihnachtsmarkt Dortmund: Entscheidung gefallen – Besucher wollen es nicht wahrhaben

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund ist auf der Zielgeraden. Nur noch diese Woche können die Besucher die nachweihnachtliche Stimmung in der Innenstadt aufsaugen. Nach Jahren der Corona-Beschränkungen konnten alle dabei unbeschwert den Anblick der Stände genießen.

Manche davon ragten in diesem Jahr besonders heraus. Nun wurde veröffentlicht, welcher Stand die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund offenbar am meisten in seinen Bann gezogen hat. Mit dem Ergebnis sind allerdings nicht alle einverstanden.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Das ist der schönste Stand

Nach den Weihnachtstagen hat die Dortmunder Weihnachtsstadt zur Abstimmung aufgerufen, welcher Stand den Besuchern am besten gefallen habe. Jetzt steht das Ergebnis fest: Den dritten Platz sicherte sich ein Schmuckstand auf dem Alten Markt (Stand 233) von Manuela Wolnin. Hier werden antike Suppenlöffel und Gabeln zu Schmuck verarbeitet.

Platz Nummer zwei geht an den Churros-Stand auf dem Hansaplatz (Stand 153). Nadine Weber verkauft hier an ihrem liebevoll dekorierten Stand die beliebte spanische Süßspeise. Als Sieger der Umfrage ging der Bonbonmacher an der Reinoldikirche (Stand 603) hervor. Hier kannst du beobachten, wie aus flüssiger Masse fertige Bonbons in allen Farben geformt werden.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Besucher wollen es nicht wahrhaben

Mit dem Ergebnis der Umfrage zeigen sich einige Weihnachtsmarkt-Fans allerdings sehr unzufrieden. Denn der Veranstalter hatte lediglich sechs Stände für die Umfrage zugelassen. „Leider fehlten sehr viele schöne Stände“, beschwert sich eine Besucherin in einer lokalen Facebook-Gruppe.

Andere wollen nicht wahrhaben, dass es das Kerzenhaus der Imkerei Schmidt nicht aufs Treppchen geschafft hat. Schließlich sei der Aufwand durch das Decken des Daches sowie dem Aufbau der Lehmwände bei dem traditionellen Weihnachtsmarkt-Stand in jedem Jahr enorm. Immerhin stand Schmidts Kerzenhaus genau wie die Holzschnitzerei Bachmann und ein orientalischer Deko-Laden zur Auswahl. Wer sich sein eigenes Urteil bilden möchte, hat noch bis Freitag Zeit. Danach wird der Weihnachtsmarkt Dortmund für diese Saison abgebaut.