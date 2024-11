Weihnachtsmarkt Dortmund: Polizei mit deutlicher Ansage – es geht um die Sicherheit

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört für viele von uns einfach zu der Adventszeit dazu. Auch in Dortmund startet am Donnerstag (21. November) endlich wieder der Weihnachtsmarkt. Kurz vorher hat die Polizei Dortmund eine klare Ansage gemacht.

Die Anschläge in Solingen, Siegen und Mannheim haben die Gesellschaft in diesem Jahr zutiefst erschüttert. Großveranstaltungen stehen seitdem in einem besonderen Fokus – das gilt natürlich auch für die zahlreichen Weihnachtsmärkte, die in diesen Tagen starten oder bereits gestartet sind. Die Polizeipräsenz wird nach oben geschraubt. Auch in Dortmund.

+++Weihnachtsmarkt Essen: Besucher warteten hierauf jahrelang – jetzt staunen sie Bauklötze+++

Weihnachtsmarkt Dortmund: Messer-Verbot gibt es bereits

Das Ministerium des Innern NRW hat im September auf die Anschlagsserie reagiert und per Erlass eine erhöhte Polizeipräsenz auf Veranstaltungen angeordnet. So steht auch in diesem Jahr die Dortmunder Weihnachtsstadt in einem ganz besonderen Licht. In der Zeit vom 21. November bis zum 30. Dezember 2024 findet die 125. Dortmunder Weihnachtsstadt statt.

Ganz besonders im Blick der polizeilichen Maßnahmen steht in diesem Jahr die Gefahr, die von Waffen und Messern bei solchen Veranstaltungen ausgeht. Ein Trageverbot von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen gibt es bereits. Das Waffengesetz verbietet grundsätzlich das Mitführen von Waffen und Messern auf öffentlichen Veranstaltungen.

Polizei mit mehr Kräften im Einsatz

Das neue Waffengesetzes gibt der Polizei die Befugnis, diese Verbote engmaschig zu kontrollieren und zu diesem Zweck auch Personen und deren mitgeführte Sachen zu durchsuchen. „Die Einsatzkräfte der Dortmunder Polizei werden auf dieser Grundlage Besucherinnen und Besucher der Dortmunder Weihnachtsstadt auch verstärkt in Bezug auf das Mitführen von Messern und Waffen kontrollieren“, heißt es klar und deutlich.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Hierzu werden zusätzliche Einsatzkräfte in Uniform aus den Polizeiwachen, der Schwerpunktdienste, Bezirksdienste sowie Kräfte in ziviler Kleidung aus den Einsatztrupps für die Dauer des Marktes eingesetzt. In Kombination mit den weiterhin andauernden Schwerpunkteinsätzen in der Innenstadt sowie den Kräften der Bereitschaftspolizeihundertschaften aus der Präsenzkonzeption Fokus kann die Polizei Dortmund flexibel auf potenzielle Gefahren oder Störungen für die öffentliche Sicherheit reagieren.