Weihnachtsmarkt in Dortmund: Irre Wende nach großem Schock – „Alter Schwede“

Er gehörte zu den beliebtesten Winter-Events abseits des großen Weihnachtsmarkts in Dortmund, der Phantastische Lichterweihnachtsmarkt im Fredenbaumpark. Doch nach einem Streit mit der Stadt sollte das beliebte Event erst ausfallen (mehr dazu hier >>>). Später hieß es, dass der Weihnachtsmarkt stattdessen an einem anderen Ort in Dortmund stattfinden solle (hier alle Infos >>>).

Angeblich habe man sich nicht mit dem Pächter der Gaststätte Schmiedingslust im Fredenbaumpark einigen können, hieß es von Seiten des Veranstalters (Winterlights Event GmbH + Co KG). Dem widersprach die Pächterfamilie Ebi, die das alleinige Schankrecht im Fredenbaumpark genießt. Man habe nach einem Angebot nichts mehr vom Veranstalter gehört. Nach der Posse um Absage und Verlegung meldet sich die Pächterfamilie erneut zu Wort.

Weihnachtsmarkt in Dortmund bekommt Konkurrenz

„Ja, das wird wirklich wahr! Eure Wünsche werden erfüllt!“, verkündet Marvin Ebi über Facebook. Gemeinsam mit dem Gastronomen Elmar Kurz werde der Pächter nun selbst einen Weihnachtsmarkt im Fredenbaumpark ausrichten, das „Lichterhaus Fredenbaum“. Es soll ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt im altbekannten Stil des Phantastischen Lichterweihnachtsmarkts werden.

„Dieser mittelalterliche Weihnachtsmarkt wird klein, sehr klein, aber er wird auch fein, sehr fein, er findet in allen Räumlichkeiten der Gaststätte Schmiedingslust statt und auf allen Open-Air-Flächen des Biergartens der Gaststätte Schmiedingslust – mitten im Fredenbaumpark“, heißt es. Vom 21. November bis 5. Januar soll es immer von Donnerstag bis Sonntag (Ausnahme Totensonntag) losgehen. Und das Beste: Der Eintritt ist kostenlos.

Genehmigung für Weihnachtsmarkt in Dortmund erteilt

Nach Angaben der Veranstalter hat das Ordnungsamt die Genehmigung für die Veranstaltung schon erteilt. Nun warte man noch auf die Genehmigung, um auch weitere Grünflächen im Fredenbaumpark festlich in Szene setzen zu können. Davon hängt die Dimension des Events ab.

Wegen der kurzen Planungszeit gibt es zwar Hürden, aber die Veranstalter geben ein großes Versprechen: „Es ist klein ja, aber es hat Liebe, Herzblut, Feeling und Atmosphäre und täglich spielt eine Band, ein Gaukler und die Heilige Dreischeusslichkeit kostenlos für euch.“

Die Fans machen angesichts der kurzfristigen Planung große Augen: „‚Mal eben‘ auf die schnelle ein Ersatzminifestival gezaubert“, staunt einer. Ein anderer lobt: Alter Schwede! Das hat Gesicht!“ Die zahlreichen positiven Kommentare sollten den Veranstaltern Mut machen für das anstehende Event.