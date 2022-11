Weihnachtsmarkt Dortmund: Seltsamer Anblick – Besucher reiben sich die Augen

Das Warten hat ein Ende. Am Donnerstag (17. November) hat der Weihnachtsmarkt Dortmund feierlich eröffnet. Seitdem locken die Stände rund um den größten Weihnachtsbaum der Welt auf dem Hansaplatz Besucher aus aller Welt.

Dabei dürfte einigen von ihnen ein ungewohntes Detail auffallen. Denn nicht nur Touristen lockt es zu den Buden auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund – sondern auch Polizisten in ausländischen Uniformen. Die Polizei Dortmund klärt über die Hintergründe auf.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Spanische Polizisten im Einsatz

Sind etwa falsche Polizisten auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund im Einsatz? Auf diesen Eindruck könnten Besucher in diesem Jahr kommen. Doch die Polizei Dortmund klärt schon im Vorfeld auf: Es handelt sich um Einsatzkräfte der spanischen Guardia Civil sowie der Policia Nacional. Sie sollen im Rahmen des Bundes-Programmes „Europäische Kommissariate“ Einblick in die Arbeit der deutschen Kollegen bekommen und sie auf Streife begleiten.

Und die ist auf dem Großevent auch nötig. Denn bei mehr als zwei Millionen erwarteten Besuchern bis zum 30. Dezember herrscht großes Risiko für Straftaten. Um Diebstähle zu reduzieren, will die Polizei Dortmund wie schon in den Vorjahren mit zahlreichen Einsatzkräften Präsenz zeigen. Um die Besucher zu schützen, werden zudem wieder mobile und stationäre Sperrungen auf den Zuwegen der Buden aufgestellt.

Polizei Dortmund setzt große Hoffnung auf Weihnachtszeit

„Nach einem turbulenten Jahr, das auch von schwierigen Themen geprägt war, blicke ich mit voller Zuversicht auf die beginnende Weihnachtszeit“, erklärt der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange wohl unter anderem anspielend auf die harte Kritik am Einsatz, bei dem Mouhamed D. von der Polizei erschossen wurde (mehr hier).

„Wir haben mit unseren Sicherheitspartnern alle Vorkehrungen getroffen, um den Besuchern der diesjährigen Dortmunder Weihnachtsstadt einen angenehmen und vor allem sicheren Besuch zu ermöglichen“, sagte Lange.

Das sind die Öffnungszeiten des Dortmunder Weihnachtsmarkts

Montags bis Donnerstags: 11 bis 21 Uhr

Freitags und Samstags: 11 bis 22 Uhr

Sonntags: 12 bis 21 Uhr

Am 20. November (Totensonntag) und 25. Dezember (1. Weihnachtstag) bleiben die Stände geschlossen. An Heiligabend öffnen sie von 10 bis 14 Uhr und am 2. Weihnachtstag von 12 bis 21 Uhr. Glühwein- und Imbissbuden können jeweils bis zu einer Stunde länger öffnen.