Weihnachtsmarkt in Dortmund plötzlich abgesagt – „Schweren Herzens“

Schon jetzt spüren viele das Kribbeln, wenn sie an Weihnachten denken. Zum Glück versüßen uns die vielen Weihnachtsmärkte in NRW die Zeit bis zum Fest. Doch ein beliebter Weihnachtsmarkt in Dortmund wurde nun plötzlich abgesagt.

Darüber sind wohl nicht nur die Besucher traurig, auch die Veranstalter können es nicht fassen. Die Hintergründe klingen abenteuerlich.

++ Lotto-König Chico: Es ist nicht alles Gold, was glänzt – „Womit habe ich das verdient?“ ++

Weihnachtsmarkt in Dortmund plötzlich abgesagt – DAS sind die Hintergründe

Eigentlich sollten die „Winter Lights“ im Dortmunder Revierpark Wischlingen vom 21. November 2024 bis zum 5. Januar 2025 stattfinden. Doch nun kündigten die Veranstalter am Montagnachmittag (4. November) überraschend das Aus an: „Insofern müssen wir schweren Herzens diese Mitteilung machen und hoffen auf euer Verständnis. Ihr könnt uns glauben, dass es für alle Beteiligten eine schmerzliche und schwere Entscheidung war.“ Aus unterschiedlichen Gründen sei es nicht gelungen, das geplante Konzept für den Weihnachtsmarkt in Dortmund umzusetzen. Die Rede ist unter anderem von Wirtschaftlichkeit, aber auch von einer schwierigen Genehmigungslage.

Das könnte dich auch interessieren: Movie Park macht es offiziell- und erfüllt Winter-Besuchern DAMIT einen großen Wunsch

Einer der Hauptgründe für die Absage der Veranstaltung sei aber, „dass sich viele Händler aufgrund von Einschüchterungen anderer ‚Veranstalter‘ nicht in der Lage sehen, trotz jahrelanger Präsenz in Dortmund sich uns anzuschließen“. Laut „Ruhr Nachrichten“ spielt der „Winter Lights“-Veranstalter damit wohl auf einen Streit zwischen ihm und dem Erfinder des „Phantastischen Lichter-Weihnachtsmarktes“ an.

Besucher freuen sich über Lichtblick

Zudem sei auch die schwierige Genehmigungslage ein großes Problem für den Weihnachtsmarkt in Dortmund gewesen. Hierzu heißt es: „Aber auch die Kurzfristigkeit der Genehmigungslage, resultierend aus der horrenden Forderung des Gastronomen vom Fredenbaumpark mit dem daraus folgenden Umzug in den Revierpark Wischlingen, die unverhältnismäßig hohe Kosten nach sich ziehen würde, war ebenso ein K.o.-Kriterium.“

Mehr News:

Das klingt nach jeder Menge Problemen. Doch zum Glück gibt es noch einen Lichtblick für alle Besucher. Und zwar sollen weiterhin die 11 geplanten Konzerte vom 21. November bis 21. Dezember 2024 im Revierpark Wischlingen in Dortmund stattfinden. Alle gekauften Markt-Tickets können aber unter Erstattung des Preises dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Welche einmalige Aktion es jetzt auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt gibt, liest du >> hier.