Weihnachtsmarkt Dortmund: Jetzt steht es endlich fest – Besucher können es kaum erwarten

2024 jährt sich der Weihnachtsmarkt Dortmund zum 125. Mal. Alle Jahre wieder locken die über 200 Stände enorm viele Menschen an, um zu bummeln, Glühwein zu trinken, gebrannte Mandeln zu kaufen oder auch nur das Weihnachtsgefühl aufzusaugen.

Der große Star des Weihnachtsmarktes Dortmund ist zweifelsohne der XXL-Weihnachtsbaum im Herzen des Marktes. Für alle Besucher gibt es nun große Neuigkeiten: Der Zeitpunkt, an dem der Baum aufgebaut wird, ist endlich offiziell.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Termin für Baum-Aufbau bekannt gegeben

Am 21. November öffnet der Weihnachtsmarkt seine Tore für alle Besucher, die sich auch in diesem Jahr von der weihnachtlichen Stimmung in Dortmund verzaubern lassen wollen. Allerdings können sich alle Besucher auch schon einen Termin zuvor im Kalender markieren: den 22. Oktober.

Dann ab diesem Datum soll der Aufbau des großen Baumes beginnen. Knapp vier Wochen später wird er dann einmal mehr der Hingucker des Weihnachtmarktes werden. Knapp 45 Meter ist der Baum hoch – damit kann er sich auch in diesem Jahr zum größten Weihnachtsbaum der Welt küren lassen.

40 Tonnen ist der Baum schwer und über 45.000 LED-Lichter lassen den Baum schließlich über die gesamte Innenstadt erstrahlen. Alle Besucher, die sich auf dieses Lichtspektakel freuen, werden sich jedoch noch etwas länger gedulden müssen.

Baum leuchtet standesgemäß erst nach Totensonntag

Denn wie auch in den letzten Jahren wird der Baum nicht direkt am ersten Tag des Weihnachtsmarktes Dortmund erstrahlen. Erst vier Tage später, also am 25. November um 18 Uhr wird der Baum dann mit all seinen Lichtern leuchten. Die Veranstalter warten einmal mehr den Totensonntag ab, bevor der Baum dann strahlen darf.

Die treuen Besucher des westfälischen Weihnachtsmarktes werden diesen Ablauf natürlich schon kennen. So oder so dürfte die Vorfreude auf den Markt und diese ganz besondere Zeit von Tag zu Tag ansteigen.