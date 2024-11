Unfall auf der A44 bei Dortmund – LKW und Bus krachen ineinander – 4 Fahrgäste verletzt

Viele Fahrgäste nutzen den täglichen Linienverkehr in NRW nicht nur für den Weg zur Arbeit, sondern auch für alle möglichen Besorgungen und Ziele. Logisch, dass gerade diese Fahrzeuge mehr als überfüllt sein können und man sich oft nur halbherzig festhält.

Doch jetzt kam es in Dortmund zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem solchen Linienbus und einem Lkw. Vier Fahrgäste wurden verletzt.

Dortmund: Folgenschwerer Unfall – mehrere Verletzte

Der Unfall ereignete sich bereits am 19. November – und zwar in den frühen Morgenstunden. So befuhr ein 42-jähriger Lkw-Fahrer gegen 8.45 Uhr die A44 in Richtung Dortmund. Und genau dort kam es wie aus heiterem Himmel zu diesem Unfall. Laut einer Pressemitteilung der Dortmunder Polizei bremste ein 40-Jähriger kurz vor dem Kreuz Dortmund-Unna verkehrsbedingt ab.

+++ Verkehr: Diese Fahrzeuge sind ab sofort verboten – Bußgeld droht +++

Genau das erkannte der Lkw-Fahrer zu spät und versuchte noch, auf den linken Fahrstreifen auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Leider zu spät, denn der LKW erfasste den PKW im Heckbereich und anschließend einen Linienbus, der in diesem Moment den linken Fahrstreifen befuhr. Dabei gingen mehrere Scheiben zu Bruch und auch die Fahrgäste wurden Opfer des Aufpralls.

Knapp 50 Fahrgäste: LKW touchiert Linienbus

Von den insgesamt 47 Fahrgästen wurden zwei Männer (18 und 58 Jahre) und zwei Frauen (21 und 54 Jahre) leicht verletzt. Der Busfahrer (54) sowie der 40-jährige Audi-Fahrer blieben hingegen unverletzt. Glücklicherweise konnten alle Verletzten vor Ort versorgt und nach Hause entlassen werden.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde deshalb der linke Fahrstreifen gesperrt – bereits gegen 10.50 Uhr konnten alle Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dortmund wieder freigegeben werden. Übrigens: Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 18.000 Euro.