Thier-Galerie in Dortmund haut ordentlich einen raus – doch Besuchern bleibt nicht viel Zeit

Parkplatz-Frust statt Shopping-Lust? Das ist zumindest oft das Motto, wenn man in einer Großstadt wie Dortmund gemütlich einkaufen gehen will. Oftmals startet der Shoppingausflug schon mit purem Stress während der Parkplatzsuche.

In der Thier Galerie in Dortmund steht den Besuchern immerhin ein Parkhaus über 730 Stellplätzen zur Verfügung. Doch kostenlos sind die natürlich nicht; 1,50 Euro zahlen Besucher je angefangene Stunde – und auch für jede weitere. Der Tagespreis beträgt 15 Euro. Nun lockt die Galerie jedoch mit einem vielversprechenden Angebot. Doch um das zu nutzen, müssen Kunden schnell sein.

Dortmund: Kostenlose Parkplätze mit einem Haken

Im März können sich die Dortmunder, die mit dem Auto zur Thier Galerie fahren, freuen. Das Einkaufszentrum lockt im März mit einem ganz speziellen Angebot: Besucher der

Thier Galerie haben die Möglichkeit 2 Stunden kostenlos zu parken. Zumindest fast kostenlos. Um das Angebot zu nutzen, müssen Kunden für mindestens 30 Euro an dem Tag einkaufen.

Anschließend sollen Besucher der Thier Galerie die tagesaktuellen Kassenbelege an der Kundeninformation im Erdgeschoss vorzeigen und sich über zwei Stunden kostenloses Parken freuen können. „Wir sehen, dass unsere verschiedensten Aktionen großen Zuspruch finden und rückblickend im Jahr 2023 sehr erfolgreich angenommen wurden. Daher ist es nur die logische Konsequenz, dass wir immer mal wieder besondere Parkaktionen am Standort umsetzen“, erklärt Torben Seifert, Center Manager der Thier Galerie.

Wer also schon länger mit dem Gedanken spielt, nach Dortmund in die Thier Galerie zu fahren und sich dort in dem einen oder anderen Laden umzusehen, für den ist diese Aktion genau das Richtige. Schnell ein paar Klamotten kaufen und ohne Parkgebühren wieder nach Hause fahren. Wer allerdings einen ausgedehnten Shoppingbummel plant, muss natürlich selbst zur Geldbörse im Parkhaus greifen. Das Angebot läuft den gesamten März über.