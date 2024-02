Dortmund: Mode-Haus am Abgrund – doch damit hat niemand gerechnet!

Für viele Kunden war es ein Schock zum Ende des vergangenen Jahres: Das Damenmodegeschäft „Appelrath Cüpper“ in Dortmund stand vor dem Aus!

Die Filiale am Westenhellweg geriet in einen Gerichtsstreit mit dem Eigentümer der Immobilie. Eine Räumungsklage war gegen Appelrath Cüpper erhoben worden, auch der Nachfolger stand bereits fest (>> hier mehr dazu). Für das Mode-Haus war endgültig Schluss … oder etwa doch nicht?

Dortmund: Was passiert mit Appelrath Cüpper?

Die über 6.260 Quadratmeter am Westenhellweg 59-63 musste Appelrath Cüpper aufgeben. Jetzt hat der Schuhändler Deichmann dort eine Filiale eröffnet. Für Appelrath Cüpper war jedoch klar, dass der Auszug aus dem Räumlichkeiten nicht zwingend das endgültige Aus in Dortmund bedeuten muss.

Händeringend suchte Peter Graf, Eigentümer von Appelrath Cüpper in der Revierstadt nach Alternativen. Dabei fiel dem österreichischen Modeunternehmer beispielsweise das ehemalige Kaufhof-Gebäude ins Auge. Dort gab es bis zum Samstag (24. Februar) ein Outlet-Center, dessen Räumlichkeiten nun frei wären. Aber überraschenderweise kommt es nun ganz anders!

Appelrath Cüpper in Dortmund im Sommer 2012. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Denn stattdessen zieht Appelrath Cüpper nun in das Westfalenforum an der Kampstraße, wie die „Ruhrnachrichten“ erfuhren. Das Gebäude steht seit vielen Jahren leer, im November 2020 wurde sogar ein Abriss angekündigt. Doch dieses Vorhaben wurde nie in die Tat umgesetzt. Jetzt will Appelrath Cüpper die Fläche nutzen, auf der sich aktuell noch lauter unterschiedlich große – aber allesamt leere – Ladenlokale befinden.

„Zunächst müssen noch bauliche Veränderungen vorgenommen werden“, erklärte Filialleiterin Susanne Deckenbrock. „Es ist durchaus denkbar, dass wir neben größeren Flächen auch kleinere Einheiten betreiben, in denen wir besondere Konzepte präsentieren.“

Wann öffnet Appelrath Cüpper wieder?

Einen genauen Zeitplan gebe es noch nicht. Deckenbrock schätzt die Dauer der Umbauarbeiten auf rund vier Wochen – wer sehr optimistisch ist, kann womöglich mit einem Eröffnungstermin Anfang April rechnen.