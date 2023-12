Thier-Galerie Dortmund: Kunden aufgepasst – neuer Laden öffnet seine Tore

Da dürfen sich alle Freunde der Thier-Galerie in Dortmund aber mal so richtig freuen. Kurz nach Weihnachten hat das Einkaufscenter eine Überraschung parat. Diese dürfte besonders die Herzen aller Freunde des Schnell-Imbisses höher schlagen lassen.

Denn der neue Laden ist kein Unbekannter – im Gegenteil. Eine der größten Fast-Food-Ketten der Welt hat es sich in der Thier-Galerie Dortmund (hier liest du weitere Nachrichten) bequem gemacht. Die kulinarische Vielfalt im Shopping-Center ist damit noch breiter aufgestellt.

Thier-Galerie Dortmund: Fast-Food-Highlight

Bereits am 27. Dezember fiel der Startschuss für den neusten Laden in der Dortmunder Shopping-Meile. Wer sich zwischen all den Einkäufen plötzlich nach Fast-Food sehnt, der kann nun einen Halt bei Kentucky Fried Chicken einlegen. Schon im Oktober hatte Manager Torben Seifert den Einzug KFCs einen „Paukenschlag“ genannt.

Hungrige finden den Laden ab sofort im 2. Obergeschoss. Damit setzt die Thier-Galerie die Wiederinstandsetzung der Food-Meile fort. Diese hatte unter Corona extrem gelitten, was zu zahlreichen Leerständen geführt hatte.

Doch mittlerweile herrscht wieder ein fröhliches Treiben. Neben KFC finden sich auch Läden wie Immergrün, Frittenwerk, Starbucks oder Mr. Chicken. Eine willkommene Abwechslung neben Klamotten- oder Schmuck-Käufen.

Besucher freuen sich

Und so fragt die Thier-Galerie bei seinen Besuchern auf Facebook auch gleich mal nach: „Bucket, Burger oder Wrap: Was gönnst du dir bei deiner nächsten Shopping-Pause?“ Konkrete Antworten auf diese Frage gibt es zwar nicht – wohl aber einige erfreute Reaktionen.

„Beim nächsten Heimspiel dann“, hat eine FB-Nutzerin bereits einen Plan geschmiedet. Allerdings spielt die Dortmunder Borussia erst Ende Januar wieder zu Hause. Ein bisschen Wartezeit ist also noch angesagt.

Die Filiale in der Thier-Galerie Dortmund ist bereits die vierte in der Ruhrgebiets-Stadt. Daneben führt KFC auch Läden am Hauptbahnhof, am Westfalendamm und an der Bornstraße.