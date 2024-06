Thier-Galerie in Dortmund verkündet es selbst – Besucher in Schockstarre

Große Aufregung rund um die Thier-Galerie in Dortmund. Am Samstag, den 29. Juni, erwartet Besucher neben dem normalen Shopping-Erlebnis ein ganz besonderes Programm.

Vor wenigen Wochen konnten sich Besucher über eine Neueröffnung in der Thier-Galerie in Dortmund freuen. Nun hat das Einkaufszentrum ein großes Eröffnungsevent zu dem neuen Shop angekündigt. Und vor allem BVB-Fans sollten an dieser Stelle weiterlesen.

Thier-Galerie in Dortmund mit besonderem Event

Seit dem 1. Juni 2024 ist ein neuer Store in die Thier-Galerie eingezogen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Pop-Up-Store der international bekannten Activewear-Marke Fabletics. Ab 11.30 Uhr können Kunden am Samstag an dieser Stelle ein vielfältiges Programm erwarten.

Für das leibliche Wohl wird eine Candybar mit Superfoods wie Brownies und Bananenbrot von Café Soulfoodsociety aus Essen bereitgestellt. Dazu gibt es rhythmische Beats von DJ Gabriellucifer auf die Ohren. Zu seinem Musik-Repertoire gehören Latin Beats, Bachata, Salsa und Cumbia.

Besonderes Highlight: Meet-and-Great mit BVB-Star

Als sportliches Highlight findet um 11.30 Uhr die erste Session Pilates mit deutschlandweit bekannten Influencern statt. An zwei weiteren Sessions können sich auch Besucher ausprobieren. Eine Einheit dauert 45 Minuten und am Ende gibt es für alle Teilnehmer eine Fabletics Goodiebag.

Doch das wahre Highlight kommt erst noch – zumindest für BVB-Fans. Ab 14 Uhr wird der Fußballprofi Alexander Meyer in der Thier-Galerie auftauchen. Der Torhüter von Borussia Dortmund gibt Einblicke vor Ort Einblicke in seinen Fitnessplanen und steht für Selfies und Autogramme zur Verfügung gestellt.