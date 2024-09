Sparkassen-Wahnsinn in Dortmund! Kunden verzweifeln

Eine Explosion hat am frühen Dienstagmorgen die Menschen in Dortmund-Oespel aus dem Schlaf gerissen. Um 3.19 Uhr knallte es auf dem Gelände der ehemaligen Sparkasse an der Straße „Auf der Linnert 22“.

Es ist nicht das erste Mal, dass es Unbekannte hier auf das Geldinstitut abgesehen hatten. Im Oktober 2021 sollte die Sparkassen-Filiale bei einer Geldautomaten-Sprengung beinahe vollständig zerstört werden. Auch dieses Mal hatten Unbekannte es auf die Sparkasse abgesehen – obwohl die Filiale bis heute nicht wieder eröffnet hatte.

Sparkasse in Dortmund: Nächste Sprengung

Den 10. Oktober 2021 haben Sparkassen-Kunden aus Dortmund-Oespel in keiner guten Erinnerung. Eine Geldautomaten-Sprengung legte die Filiale damals in Schutt und Asche. Kunden schauten danach in die Röhre, weil das Gebäude nicht wieder aufgebaut wurde. Auf finanzielle Ansprechpartner mussten die Kunden vor Ort verzichten. Es sollte einige Zeit dauern, bis immerhin ein Behelfsautomat auf dem Gelände errichtet wurde, um Geld abzuheben.

Und dieser Automat sollte rund drei Jahre später erneut Kriminelle anlocken. Wie die Polizei Dortmund mitteilte, jagten die Unbekannten den Geldautomaten hoch und flüchteten nach ersten Erkenntnissen mit einem weißen VW Golf.

Der Geldautomat der Sparkasse Dortmund in Oespel wurde gesprengt. Foto: Wüllner / News 4 Video-Line TV

Polizei Dortmund bittet um Hinweise

Bislang ist unklar, ob die Automaten-Sprenger Beute machen konnten. Das sei Gegenstand der Ermittlungen. Unklar ist auch, ob bei der Explosion Schäden an umliegenden Gebäuden oder Autos entstanden ist. Fest steht: Sparkassen-Kunden können nun erneut an Ort und Stelle kein Geld mehr abheben. Und der Standort in Oespel scheint wegen seiner Nähe zur A45 und dem Kreuz Dortmund West (A40) bei Kriminellen besonders beliebt.

Die Polizei bittet jetzt Zeugen um Hinweise. Du hast die Tatverdächtigen oder das mögliche Fluchtauto gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231/132-7441.