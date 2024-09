Lotto-König Chico klagt über Millionen-Investition – „Ich hab kein Bock mehr“

Er hat das ganz große Los gezogen. Das dachte Lotto-Millionär Chico, als er in diesem Sommer so tief in die Tasche gegriffen hat, wie noch nie zuvor. Ob Ferrari, Porsche oder Schmuck – für seinen Traum blätterte der neureiche Dortmunder noch mehr hin als für alle Luxus-Gegenstände in seinem Besitz.

Die Rede ist von seinem neuen Penthouse mit Blick auf den Dortmunder Phoenixsee, für das er weit mehr als eine Million Euro hingeblättert hat (hier mehr Details >>>). Kurz nach dem Kauf musste Chico jedoch einsehen: Nichts ist perfekt im Leben.

++ Lotto-Chico im Kaufrausch – DAFÜR gibt er mal eben 40.000 Euro aus ++

Lotto-Chico zieht die Reißleine: „Kein Bock mehr“

Wer eine neue Wohnung bezieht, kennt das Problem: der Vorbesitzer hat das Wort „besenreine“ Übergabe als dehnbaren Begriff erachtet und es mit der Sauberkeit nicht ganz so genau genommen. Doch wer nach Einzug kräftig durchfeudelt, sollte dann erst einmal Ruhe haben. So dachte wohl auch Chico, als er sein neues Luxus-Apartment in Dortmund bezog – doch Pustekuchen.

Mehr über Chico: Lotto-König zeigt sein bestes Stück– Fans können kaum glauben, was sie da sehen

Kurz nach dem Einzug wurde dem 42-Jährigen klar: Er hat ein hartnäckiges Problem – und zwar auf seiner Dachterrasse. Denn die wird täglich von einer Horde von Tauben heimgesucht. Deren Hinterlassenschaften gehen Chico schon seit längerer Zeit gehörig auf den Wecker: „Jeden zweiten Tag muss man die Terrasse putzen und ich habe kein Bock mehr“, sagt der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit entnervt. Er sei eigentlich ein tierlieber Mensch: „Ich liebe Tiere über alles. Aber das ist wirklich unbeschreiblich.“

Chico macht Schluss

Doch am Sonntag (15. September) kündigte Chico seinen Fans bei Youtube an, dass ihm endlich von einem Profi geholfen werde.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit sich alle vorstellen können, wie sehr ihm und seiner Haus-Angestellten das Thema auf die Nerven geht, zieht Chico einen vielsagenden Vergleich: „Ich hab zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen. Aber ich habe mich nie so sehr auf etwas gefreut wie das.“ Wobei der Dortmunder ohne den Jackpot wohl nicht in die Lage gekommen wäre.

Mehr Themen:

Sei es, wie es ist. Um die Tauben zu vertreiben, hat der Kammerjäger sogenannte Taubenspitzen am Rand des Flachdaches installiert, damit die Tiere nicht mehr dort landen können. „Die sind stumpf, sodass sie sich daran nicht verletzen“, erklärte der Experte die tierschonende Maßnahme. Eine, die einfach ist und Chico bei vergleichsweise geringem Investitionsaufwand sehr viele Nerven sparen dürfte.