Dortmund: Flammen in Mehrfamilienhaus – Bewohner müssen aus Fenster springen

Feuer-Drama am Montagabend in Dortmund!

Gegen 19.43 Uhr wurde der Feuerwehr am Montag (16. September) ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Lütgendortmund gemeldet. Eine Wohnung im Erdgeschoss stand im Vollbrand, wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Dortmund: Feuer in Mehrfamilienhaus

Die betroffene Wohnung befindet sich an der Karolinenstraße in Dortmund-Lütgendortmund. Fotos vom Einsatzort zeigen geborstene Fenster in der Brandwohnung und im anliegenden Treppenhaus.

Wie der Feuerwehrsprecher unserer Redaktion bestätigte, gab es insgesamt neun Verletzte – davon seien zwei Personen mittelschwer und eine Person etwas schwerer verletzt.

Einige der Hausbewohner mussten aus ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss gerettet werden, weil sie wegen des Feuers nicht mehr durchs Treppenhaus zur Haustür gelangen konnten. Also sprangen sie entweder durchs Fenster auf das ausgebreitete Sprungpolster der Feuerwehr – oder wurden durch die Einsatzkräfte über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Brandursache noch unklar

Gegen 21 Uhr bestätigte der Feuerwehrsprecher gegenüber DER WESTEN, dass das Feuer gelöscht sei und man den Einsatz bereits wieder zurückfahre. Zur genauen Brandursache gibt es noch keine Informationen.