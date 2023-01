Rewe in Dortmund führt neue Regel an der Kasse ein – der Hintergrund ist ernst

Große Geste in einer Rewe-Filiale in Dortmund. Nach den gezielten Angriffen auf Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Silvester-Nacht hat das Ehepaar Budnik-Homberg eine Entscheidung getroffen. Wenige Tage nach der Krawalle haben die Filialleiter des Supermarkts in Dortmund eine neue Regel an der Kasse eingeführt.

Bei Rewe Homberg haben Retter im Einsatz jetzt Vortritt vor anderen Kunden. Ein Plakat mit dem Titel „Rettungsgasse an der Kasse und an den Bedienungstheken“ verweist auf die Aktion. Die Reaktionen sind eindeutig.

Rewe in Dortmund führt Rettungsgasse ein

Mit der Aktion wollen die Inhaber der Rewe-Filiale die Leistung der Rettungskräfte anerkennen. Sie wissen, dass die Einsatzkräfte selbst in ihren kurzen Pausen jederzeit bei einem Notfall zum nächsten Einsatz gerufen werden können. Damit sie beim Gang durch den Supermarkt im Dienst möglichst wenig Zeit verlieren, haben sie bei dem Dortmunder Rewe nun stets Vortritt.

Die Mitarbeiter werden entsprechend geschult, dass Rettungskräfte in Dienstkleidung ab sofort zuerst bedient werden. Die Kunden werden über einen Aushang gebeten, für Feuerwehrkräfte, Rettungssanitäter und Polizisten Platz zu machen.

Bei einem Rewe in Dortmund haben Rettungskräfte jetzt Vorrang. Foto: Markus Wüllner / news4 video line

Die Feuerwehr Dortmund ist dankbar für das Zeichen der Solidarität nach den Angriffen an Silvester: „Gerade die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes haben oft kaum die Möglichkeit zwischen den Einsätzen auf ihren Wachen eine Mahlzeit einzunehmen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So reagieren die Rewe-Kunden in Dortmund

Die Aktion wird im Netz gefeiert. Zahlreiche Kunden loben die Aktion und sind der Ansicht, dass Rettungskräfte überall Vortritt bekommen sollten. „Genau so muss es sein, das hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Wir können froh und dankbar sein, wenn wir immer so gute und schnelle Hilfe bekommen, dann ist es das Mindeste, denen den Vortritt zu lassen. Ich finde das sollte überall und selbstverständlich so sein“, schreibt eine Dortmunderin.

Mehr Themen:

Das Feedback ist durch die Bank so gut, dass das Beispiel möglicherweise bald Schule macht. Und selbst wenn die Regel nicht bei allen Supermärkten offiziell eingeführt wird, hat jeder Kunde natürlich die Möglichkeit, Retter an der Kasse vorzulassen.