Penny in Dortmund: Bluttat vor Discounter – Polizei fahndet mit diesen Fotos

Brutaler Angriff vor einem Penny in Dortmund! Am 14. Juli 2022 geriet ein Kunde (48) mit drei Jugendlichen an der Kasse des Discounters an der Martener Straße 346 aneinander – und das aus einem banalen Grund.

Vor dem Geschäft eskalierte der Streit dann komplett. Der Penny-Kunde aus Dortmund ging blutend zu Boden. Jetzt sucht die Polizei Dortmund mit Fotos nach den drei tatverdächtigen Jugendlichen.

Penny in Dortmund: Polizei fahndet nach brutalen Jugendlichen

Der Grund des Streits könnte unnötiger kaum sein. Nach Angaben des Opfers soll das Trio im Penny-Markt versucht haben, sich an ihm vorbeizudrängeln. Das habe der Dortmunder nicht mit sich machen lassen wollen. Es kam zum Streit. Vor dem Discounter sollen die Jugendlichem dem Mann dann aufgelauert haben.

Erst sollen sie ihn provoziert haben – dann wurde es plötzlich handgreiflich. Die Angreifer schlugen dem Mann mit Fäusten und einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Dann schnappte sich einer der Beteiligten eine Getränkedose und schleuderte sie ihm ebenfalls gegen den Kopf! Der 48-Jährige ging mit einer stark blutenden Kopfwunde zu Boden. Danach rannten die Jugendlichen davon.

Die Polizei Dortmund sucht nach diesem Jugendlichen. Foto: Polizei Dortmund

Brutaler Angriff vor Penny in Dortmund – Polizei sucht SIE

Die Polizei Dortmund konnte Aufnahmen der Überwachungskamera sichern. Das Opfer konnte den Ermittlern die drei Tatverdächtigen auf den Bildern zeigen.

Kennst du diesen Jugendlichen? Foto: Polizei Dortmund

Monatelang versuchte die Polizei, die Identität der Jugendlichen herauszufinden – jedoch vergeblich. Jetzt hat der zuständige Richter zugestimmt, die Fotos der Überwachungskamera zur öffentlichen Fahndung freizugeben.

Kommt dieser Jugendliche dir bekannt vor? Foto: Polizei Dortmund

Kennst du einen der abgebildeten Personen? Dann melde dich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231-132-7441.