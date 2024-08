Neuer Marktkauf in Dortmund eröffnet – mit Seitenhieb gegen alle Schalke-Fans

Es ist das neue XXL-Einkaufszentrum in Dortmund. Neben Decathlon, Takko, McDonald’s oder Möbel Roller gab es an der Schleefstraße im Stadtteil Aplerbeck eigentlich auch einen Real-Supermarkt. Der hatte aber im Zuge der Insolvenz des Einzelhändlers 2022 dicht gemacht.

Ende Juli eröffnete stattdessen ein neuer Supermarkt seine Pforten in Dortmund-Aplerbeck. Es handelt sich um einen Marktkauf, der seine Kunden nicht nur mit Waren überzeugen möchte. Stattdessen will Chef Stefan Grubenhofer seine Kundschaft noch mit ganz anderen Mitteln in seinen Laden locken. Schalke-Fans dürfte das allerdings nicht gefallen.

Neuer Marktkauf in Dortmund mit Seitenhieb gegen Schalke

Dass in Dortmund kein Weg am BVB vorbeigeht, ist kein Geheimnis. So deutlich wie im neuen Marktkauf in Aplerbeck wird das allerdings selten. Neben zahlreichen BVB-Produkten und schwarz-gelben Devotionalien hat der neue Chef sich noch etwas ganz Besonderes ausgedacht, um die Anhänger der Borussia abzuholen.

Aufmerksame Kunden werden es im Kassenbereich bereits bemerkt haben: Die Nummerierung der einzelnen Kassen ist durchaus ungewöhnlich. So gibt es statt einer Kasse „9“ die Kasse „09“ in Anspielung auf das Gründungsdatum der Borussia. „Die war ein echtes Musthave für uns“, erklärten die Verantwortlichen des neuen Supermarkts und konnten sich dabei einen kleinen Seitenhieb gegen den Rivalen aus dem Pott nicht verkneifen. Denn eine Kasse „4“ sucht man im neuen Marktkauf vergeblich. Der Grund liegt auf der Hand.

Marktkauf verzichtet auf „Kasse 4“

Eine Verbindung mit dem Gründungsjahr des FC Schalke 04 wollte man offenbar mit einem Augenzwinkern vermeiden. So gibt es nun die Kasse „3a“ und „3b“ im neuen Dortmunder Marktkauf. Schalke-Fans wolle man damit zwar nicht vergraulen. Jeder Kunde und jeder Fan sei willkommen, „immerhin haben wir alle ja zwei Leidenschaften: Fußball und Ruhrpott.“

Für hartgesottene Schalker sollte die Aktion aber womöglich ein Ausschlusskriterium sein.