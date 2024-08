Dortmund: Paar will im Restaurant bezahlen – als es die Rechnung sieht, traut es seinen Augen nicht

Ja, so ein Besuch im Restaurant ist wahrlich keine günstige Angelegenheit. Deswegen müssen immer mehr Menschen auf das Essen außer Haus verzichten. Ein Paar aus Dortmund jedoch wollte einen gemütlichen Abend in einem Restaurant verbringen. Die anschließende Rechnung ließ es staunend zurück.

Ilsedore (67) und Jürgen (69) wollten mal wieder so richtig schön außerhalb schlemmen. Schließlich landete das Ehepaar im Restaurant „Nonna di Mia“ in Dortmund. Dort fanden die beiden einen Platz bei einem anderen Paar am Tisch, wie die „Ruhrnachrichten“ berichten.

Dortmunder Ehepaar muss plötzlich nichts zahlen

Es gab ein gutes Glas Wein, einen Limoncello Spritz, Hausbrot mit Räucherlachs auf Birnenspalten und einen Salat mit Rinderfilet-Streifen. Als alles verspeist und ausgetrunken war, musste natürlich noch die Rechnung beglichen werden. Doch als Ilsedore und Jürgen zahlen wollten, trauten sie ihren Augen nicht.

Das ihnen unbekannte Paar, mit dem sie zuvor am selben Tisch saßen, hatte die Rechnung bereits beglichen! Der Kellner fragte die beiden, ob sie zusammen zahlen wollen. Das Paar bejahte dies – und zahlte so auch Speis und Trank von Ilsedore und Jürgen! Absicht oder nur ein Versehen? Das fragten sich Ilsedore und Jürgen anschließend.

Auf der Suche nach dem anderen Paar

Immerhin ging es hier um 54 Euro, die das andere Paar mehr zahlte. „Wir glauben nicht, dass das so beabsichtigt war. Wir kannten das Paar ja überhaupt nicht“, sagt Ilsedore. „Vermutlich erkennen sie den Irrtum erst, wenn sie bei Tageslicht auf ihre Kontoauszüge schauen.“

Ob das Paar mit Absicht oder aus Versehen alles zahlte: Ilsedore und Jürgen wollten sich erkenntlich zeigen, machten sich fieberhaft auf die Suche nach dem Paar. Um sich einfach so einladen zu lassen, dafür war ihnen die Summe dann doch zu hoch.

Schokolade als Dankeschön

Und nach einigen Tagen dann die erlösende Nachricht: Die beiden Paare haben sich gefunden! Ilsedore und Jürgen konnten die 54 Euro zurückzahlen – und obendrauf gab es noch eine dicke Tafel Schokolade! Na, wenn das kein Happy End für alle Beteiligten ist.