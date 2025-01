Lotto-König Chico mit neuem Karriere-Plan? Plötzlich spricht er vom Ballermann

Man liebt ihn oder man kann ihn nicht leiden – es gibt wohl kaum etwas dazwischen. Lotto-König Chico polarisiert einfach. Doch die Hater können ihm reichlich egal sein, denn er hat nicht nur im Herbst 2022 knapp 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen, er hat seitdem auch jede Menge Follower bei Social Media. Allein auf Instagram folgen dem Millionär 858.000 Menschen. Und die monatlichen Aufrufe gehen – wie soll es bei ihm anders sein – in die Millionen (hier mehr dazu).

Beinahe täglich erfreut Lotto-König Chico seine Fans mit neuen Storys rund um sein Luxusleben. Doch in der neuesten Story verrät er ein spannendes Geheimnis, mit dem viele wohl nicht gerechnet hätten. Wird Chico bald am Ballermann auf Mallorca auf der Bühne stehen?

Dass er den Luxus liebt, ist nicht zu übersehen. Dicke Autos, Reisen nach Dubai, schicke Restaurant-Besuche – der ehemalige Kranfahrer aus der Dortmunder Nordstadt genießt sein Millionärsleben vor aller Augen. Und das sei ihm auch gegönnt! Eingefleischte Fans wissen zudem, dass Lotto-König Chico gerne tanzt. Doch eine Teilnahme bei „Let’s Dance“ würde er nach eigenen Angaben trotzdem ablehnen.

Doch wie wäre es mit Gesangsauftritten am Ballermann auf Mallorca? Das klingt doch gar nicht so weit hergeholt. Oder etwa doch? In seiner neuesten Instagramstory zeigt er nicht nur wie schön der Phoenix-See in Dortmund bei Schnee aussieht – denn hier wohnt Chico seit einiger Zeit. Nein, im Fahrstuhl zeigt er seinen Followern auch seine Gesangskünste. Und eine Aussage lässt dabei aufhorchen: „Wenn ich nur singen könnte, ne? Wallah, wär‘ ich in Ballermann!“ Und damit meint er wohl, dass er sich mit besserem Gesangstalent wohl gerne zwischen die Ballermannstars wie Mickie Krause oder Mia Julia einreihen würde.

Und wahrscheinlich würde das sogar funktionieren, denn genug Fans hat Lotto-König Chico ja jetzt schon. Und die würden ihn sicher auch auf der Bühne supporten.

Und mit diversen Ballermann-Auftritten könnte er sein Vermögen sogar noch erweitern. Denn im Gegensatz zu viele Unkenrufen scheint er gar kein so schlechtes Händchen für Geld zu haben. Doch bis es eines Tages so weit kommt, wird wohl noch viel Wasser die Ruhr herunterlaufen. Denn bisher ist es wohl nicht mehr als eine fixe Idee im Fahrstuhl.