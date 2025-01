Lotto-König Chico aus Dortmund – jetzt sind ihm die nächsten Millionen sicher

Lotto-König Chico: Dieser Mann ist vom Glück geküsst – zumindest inzwischen. Früher war er Kranfahrer. Da kann man sich vorstellen, dass das Geld nicht gerade in Strömen bei ihm floss. Zudem hat er auch eine kriminelle Vergangenheit, auf die er wohl nicht besonders stolz ist.

Doch mit den rund zehn Millionen Euro, die er im Herbst 2022 im Lotto gewann, wendet sich für den Dortmunder aus der Nordstadt das Leben um 180 Grad. Und jetzt hat Chico mal wieder so richtig Schwein gehabt und die nächsten Millionen sind ihm sicher.

Lotto-König Chico freut sich über die nächsten Millionen

Mit bürgerlichem Namen heißt er eigentlich Kürsat Yildirim. Aber inzwischen kennen ihn eigentlich alle unter seinem Spitznamen Lotto-König Chico. Und das nicht ohne Grund. Mit seinem Gewinn von knapp zehn Millionen Euro war er nicht nur plötzlich steinreich, er wurde auch bekannt wie ein bunter Hund. Durch diverse Auftritte in den Medien oder auch seine Social-Media-Kanäle gibt es kaum noch jemanden, der ihn nicht kennt.

Passend zum Thema: ++ Lotto-König Chico erlebt Horror nach Urlaub – Betrüger wittern dicke Beute ++

Daher ist es jetzt mal wieder so weit: Die nächsten Millionen stehen für Chico an. Und nein, dieses Mal geht es nicht um Geld, sondern um die Aufrufe seiner persönlichen Instagramseite, die er für seine Fans regelmäßig mit jeder Menge Content bestückt. Und auch das postet er natürlich stolz in dem sozialen Netzwerk. Mit sechs dicken roten Pfeilen markiert er die wichtige Zahl: Er kann sich über 23,0 Millionen Aufrufe freuen. Und das nur im Zeitraum zwischen dem 10. Dezember 2024 und dem 8. Januar 2025. Einfach unglaublich!

Er bleibt optimistisch

Auf seine verschiedenen Posts – in denen er auch mal mit seinem Luxus prahlt – bekommt er zwar nicht immer nur positive Kommentare, doch er bleibt eigentlich meist optimistisch gestimmt.

Mehr News:

Wer wäre das auch nicht mit zehn Millionen Euro auf dem Konto und 23 Millionen Aufrufen auf Instagram? Ist nur die Frage, ob er das Geld überhaupt noch hat, bei dem Luxusleben, das er führt. Eine spannende Antwort gibt es >> hier.