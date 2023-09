Lotto-König Chico: Ferrari-Schock! Millionär kann es nicht fassen – „Beschissen“

Ein Jahr liegt der große Gewinn von Lotto-König Chico nun zurück. Im September 2022 gewann der Dortmunder zehn Millionen Euro. Von dem Geld gönnte er sich gleich einen teuren Luxus-Wagen.

+++ Lotto-König Chico verplappert sich: „Wir müssen aufpassen“ +++

750.000 Euro blätterte Lotto-König Chico aus Dortmund für seinen silbergrauen Ferrari mit den leuchten roten Streifen hin. Doch als er damit zuletzt eine Spritztour unternehmen wollte, erlebte der Millionär eine böse Überraschung.

Lotto-König Chico schockiert – Ferrari will nicht mehr

Der teure Luxus-Schlitten steht natürlich sicher in einer Garage. Den wollte er Kürsat „Chico“ Yildirim stolz dem Fernsehteam von SternTV präsentieren. Doch dann war der Ärger plötzlich groß: Der Funkschlüssel funktionierte nicht.

Zuerst wollte das Auto nicht aufgehen und dann auch nicht anspringen. Chico drückte auf den Startknopf, aber nichts passierte. Also rief er gleich bei seinem Händler an. Am Telefon sprachen sich die beiden Männer locker mit ihrem Vornamen an. „Wie geht’s?“, fragt der Händler nach. „Beschissen“, sagt Chico. „Der startet nicht.“ Der Händler verspricht sofort Hilfe – allerdings gibt es einen Haken.

Luxus-Auto muss in der Garage bleiben

„Heute wird das nichts mehr“, muss der Händler Chico enttäuschen. Aber keine Sorge: Hilfe kommt! Das besänftigt den Lotto-Millionär allerdings wenig. Vorerst muss der 750.000-Euro-Ferrari in der Garage stehen bleiben.

Da muss er wohl erst einmal mit einem seiner anderen Luxus-Schlitten herumkurven. Den Vorschlag macht auch gleich eine Instagram-Nutzerin: „Dann nehmen wir doch einfach den Porsche“. Einige Nutzer wollen Chico aber wirklich helfen: „Schon mal die Batterie vom Schlüssel gewechselt?“

Wenn es doch nur so einfach wäre. So eine kleine Batterie ist bestimmt günstiger als eine Reparatur in der Vertragswerkstatt. Mal schauen, wie es mit dem Ferrari-Ärger weitergeht.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.