Lotto-König Chico: Betrüger wollen sein Konto plündern – „Es ist unfassbar“

Den einen ist er inzwischen richtig ans Herz gewachsen, die anderen können ihn nicht leiden. Doch die meisten kennen ihn: Lotto-König Chico. Der gebürtige Dortmunder ist durch seinen einstigen Millionen-Gewinn und seine folgende Medienpräsenz berühmt geworden.

Kein Wunder, dass es immer wieder Leute gibt, die es auf sein Geld abgesehen haben – ob auf legale oder illegale Weise. Nun wurde Lotto-König Chico erneut Opfer von Betrügern. Mit einer fiesen Masche hätte sie ihm beinahe das Geld aus der Tasche gezogen.

Lotto-König Chico wird Opfer von fiesen Betrügern

Wer Geld hat, zieht auch falsche Freunde und Betrüger an. Diese bittere Erfahrung musste auch Lotto-König Chico bereits machen (wir berichteten). Und jetzt passierte es schon wieder! Die Diebe von damals wollten ihn erneut aufs Kreuz legen. Mit einer dreisten Masche versuchten die Gauner, Chico seine Millionen zu rauben, wie die „Bild“ berichtet. Dabei gingen sie vermeintlich clever vor: Vor Kurzem landete Post im Hause Kürsat Yildirim, wie Lotto-König Chico in Wirklichkeit heißt. Absender: seine Bank. Inhalt: eine neue PIN-Nummer für seine goldene Kreditkarte.

Doch inzwischen ist der Millionär skeptisch geworden. Gegenüber der „Bild“ betont er: „Ich bin sehr skeptisch geworden. Es ist unfassbar, mit welchen Lügen die Menschen an mein Geld wollen.“ Und er hat Recht behalten: Bei einem Test am Geldautomaten wurde die Karte sofort eingezogen. Anscheinend wurde sie gesperrt.

Vorab stellten die Betrüger in Chicos Namen einen Nachsendeantrag, damit die Post nicht mehr an ihn, sondern an eine Adresse nach Frankfurt gesendet wird. Mit den damals gestohlenen Kontodaten ließen sie zudem die Kreditkarte von Lotto-König Chico sperren. Die Idee dahinter war wohl, dass die neue Karte sowie die dazugehörige Geheimnummer an die Fake-Adresse in Frankfurt geschickt wird.

Chico kommt hinter den Betrug

Doch glücklicherweise war der Dortmunder Millionär clever und die Post langsam. Denn sie vollzog den Nachsendeantrag nicht direkt, sondern schickte nochmals ein Schreiben raus.

So war dem Lotto-König Chico nun endgültig klar, dass man ihn übers Ohr hauen wollte. Mithilfe der Frankfurter Adresse, die in dem Brief der Post stand, kann die Polizei Dortmund nun die Ermittlungen aufnehmen.

