Lotto-König Chico in Ecke gedrängt – „Wer hat Auge gemacht?“

Drei Lottogewinne in kurzer Zeit haben Kürsat Yildirim aus Dortmund, vor allem bekannt als Chico, zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Dank seiner starken Präsenz in den sozialen Netzwerken ist er immer wieder Thema in den Medien. Erst vor wenigen Wochen ging für Lotto-König Chico ein Traum in Erfüllung. Beim DEW21-Spiel durften 32 Hobbyfußballer gegen die Profis und Jugendspieler von Borussia Dortmund auflaufen, darunter auch Chico. Den Einsatz beim Testspiel gegen den BVB wird er wohl nie vergessen – trotz einer 1:7-Niederlage (mehr dazu hier).

Grund genug, wenig später gegen die Dortmunder Profi-Frauen anzutreten. Auch bei einem weiteren Benefizspiel war der Dortmunder daher mit von der Partie. In den Kommentaren kursierten allerdings schon böse Gerüchte.

Lotto-König Chico: Vom Pech verfolgt?

Beim Benefizspiel der BVB-Frauen gegen eine weibliche Kreisauswahl am Samstag (27. Juli) ist auch Lotto-König Chico mit von der Partie. Auf einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie der 43-Jährige mit dem Ball am Fuß die Mittellinie überqueren will. Doch so weit kommt er nicht. Von der Seite kommt eine der Dortmunderinnen angerauscht und nimmt ihm den Ball scheinbar mühelos ab. „Ich habe kurz vergessen, dass ich gegen die Damen spiele“, kommentiert Chico die Szene.

Doch in den Kommentaren befürchtet ein User, in der kleinen Szene noch Schlimmeres zu sehen. „Wer hat Chico verflucht? Wer hat Auge gemacht??! Alles läuft schief seit dem Rückflug von Italien“, kommentiert er. „Auge machen“ bedeutet „neidisch sein“ oder jemandem etwas Schlechtes wünschen. Der Kommentar hat mehr als 30 Likes.

Die Anspielung bezieht sich auf seinen Urlaub in Italien. Auf dem Rückweg von Neapel nach Dortmund nur wenige Tage zuvor ist der Millionär viel länger unterwegs als geplant. In Zürich gestrandet, verpasste er seinen Anschlussflug, und auch die Alternativflüge hatten große Verspätung.

„Hoffentlich komme ich heile nach Hause“, betete Chico, während er verzweifelt am Flughafen wartete. Mehr über die chaotische Rückreise kannst du in diesem Artikel nachlesen. Erst viele Stunden später kam er endlich zu Hause an. War das der Beginn einer Pechsträhne im Leben von Lotto-König Chico? Oder reichen seine fußballerischen Qualitäten einfach nicht aus, um gegen die Profis vom BVB zu bestehen? Hoffen wir, dass von nun an alles glatt läuft.