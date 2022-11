Lotto-König Chico aus Dortmund – jetzt holt ihn DIESE Aussage ein

Sein Lotto-Gewinn hat ihn bis weit über die Grenzen von Dortmund bekannt gemacht. Kürsat Y. alias Chico ist reich. Mit zahlreichen Auftritten in der Öffentlichkeit hat er dafür gesorgt, dass das jetzt möglichst alle wissen.

Seitdem gönnt sich der Lotto-König aus der Dortmunder Nordstadt ein wahres Luxus-Leben. Porsche, Ferrari, edle Uhren und Klamotten: Chico hat mächtig geshoppt. Dabei hat er direkt zu Beginn ein Versprechen abgegeben. Und das holt den frischgebackenen Millionär jetzt ein.

Lotto-König Chico aus Dortmund: Jetzt ist er gefordert

Seine Art mit Geld umzugehen polarisiert. Viele feiern den Aufstieg des ehemaligen Kran-Arbeiters. Andere fühlen sich von seinem Luxus-Konsum provoziert. Andreas Horst aus Berlin steht wohl irgendwo dazwischen. „Ich gönne ihm seinen Reichtum, wenn dabei auch etwas Gutes bei rumkommt“, sagt der ehemalige Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSCE), der bis 2015 in der Ukraine tätig war.

Horst erinnert „Chico“ an die Worte, die er kurz nach seinem Gewinn in der „Bild“ wählte. Damals habe er beteuert, sein Geld nicht nur verprassen, sondern auch spenden zu wollen. „Am liebsten würde ich selbst nach Afrika fahren, Brunnen bauen, Kinder beschenken“, sagte der Lotto-König der Zeitung. In der Nordstadt ließ er sich von „Stern TV“ bereits dabei filmen, wie er Kindern Geld zusteckt. Doch Andreas Horst ist das nicht genug.

Lotto-Chico aus Dortmund bald vor RTW statt Porsche

Er hat eine Organisation mitgegründet, die den Kriegsopfern in der Ukraine helfen soll und appelliert nun über DER WESTEN an „Chico“, sein Spenden-Versprechen wahr werden zu lassen. „Wie wäre es mit einem coolen neuen Rettungswagen, den er spendet – mal ein anderes Auto, vor dem er posieren könnte“, regt Horst an. Damit spielt er auf die zahlreichen Bilder und Videos an, die der Lotto-König bei Instagram und TikTok von sich hochlädt.

150.000 Euro würde so ein voll ausgestatteter RTW kosten, rechnet der Mitbegründer der Hilfsorganisation „Quick Medical Aid gGmbH“ vor. Mit dem Rettungswagen sollen dann in der Ukraine Verwundete aus Provinzgebieten in Krankenhäuser gebracht und Hilfsgüter transportiert werden. Das haben er und seine Mitstreiter in den vergangenen Monaten bereits mit geliehenen Rettungswagen im Kriegsgebiet gemacht.

Andreas Horst (Zweiter von links) und seine Mitstreiter sind in der Ukraine im Einsatz. Foto: Andreas Horst

Doch die Leihgebühren seien immens teuer. Andreas Horst spricht von einem hohen fünfstelligen Betrag.

„In vielen Regionen fehlt mittlerweile jede Infrastruktur. Wir könnten auch hausärztliche Fahrten anvisieren.“ Dabei ist die NGO zum einen auf ehrenamtliche Helfer (Sanitäter, Pfleger, Ärzte) angewiesen – aber auch auf Spenden. Und an dieser Stelle kommt jetzt Chico ins Spiel. Wird er auf die Anfrage reagieren, die DER WESTEN an ihn weitergeleitet hat? Bislang hat sich der Lotto-König noch nicht zurückgemeldet.

