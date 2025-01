Lotto-König Chico öffnet Schublade in seiner Wohnung – irre, was sich darin verbirgt

43 Jahre lang hat Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, bei seinen Eltern gewohnt. Dann kam der Lotto-Gewinn. Im Herbst 2022 war der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit plötzlich um rund zehn Millionen Euro reicher.

Erst ging es auf große Shoppingtour (Ferrari, Porsche, Rolex und Co.) und im Sommer 2024 sollte Chico dann endlich seine erste eigene Wohnung beziehen. Und die hat es gleich in sich. Der Lotto-Millionär gönnte sich ein Luxus-Apartment für 1,5 Millionen Euro am Dortmunder Phoenix-See. Darin verbergen sich ungeahnte Schätze.

Lotto-Chico zeigt seine Luxus-Wohnung

Es ist nicht das erste Mal, dass Chico seine Fans mit in seine neue Wohnung nimmt. Immer wieder hält der Dortmunder seine Follower über seine neuen Errungenschaften auf dem Laufenden. Doch dieses Mal ist der Lotto-Glückspilz nicht allein. Stattdessen begleitet ihn der Social-Media-Star „mr.unrealestate“ (298.000 Follower) auf einer Roomtour durch sein Luxus-Domizil.

++ Lotto-König Chico gönnt sich Luxus-Steak in Dubai – „Das ist krank“ ++

Und dem fällt gleich Chicos Hang zu extravaganter Kunst auf. Da wäre etwa ein Druck von Otto Waalkes („Kaiser und dem Hofnarren“), den der gönnerhafte Millionär für 40.000 Euro erstanden hat. Oder sein vergoldeter Hirsch („Mein Diener“), den sich der neureiche Dortmunder extra „für meine Neider“ angeschafft hat. Über die Capri-Sonne im Weinkühler musste der Immobilienexperte dann aber durchaus etwas schmunzeln. Doch das Staunen geht weiter.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Irre Schublade in Chico-Wohnung

Denn beim Gang durch den Flur zeigt Chico „mr.unrealestate“ seine ganz persönliche Boutique. Als er eine Schublade öffnet, macht dieser große Augen. Denn darin verbergen sich rund 100 (!) Parfümflaschen. „Ich bin wirklich ein duftkranker Mensch“, gibt der ehemalige Suchtkranke zu. Eine Abhängigkeit, die ihm im Gegensatz zu Drogen und Alkohol zum Glück nicht schaden sollte.

Mehr Themen:

Was Chico noch fehlt zu seinem Glück? Eine Frau an seiner Seite, mit der er eine Familie gründen kann. Die passende Wohnung dafür hat er schon mal. Und der verleiht „mr.unrealestate“ stabile 9,5 von 10 möglichen Punkten.

Und auch die Zuschauer sind begeistert: „Die erste Wohnung, von der ich positiv überrascht bin! Ich habe seinen Style gesehen und gedacht ‚oh, seine Wohnung ist wahrscheinlich sehr kitschig'“, kommentiert eine Followerin des Immobilienexperten, muss aber feststellen: „Es ist neutral, fehlt ein bisschen ‚cozy‘ Touch, aber ist gut eingerichtet.“ Na, das wird Chico sicher gerne hören.